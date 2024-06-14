«Подписные издания» проведут пятый ежегодный благотворительный аукцион

«Так я и стояла, скрючившись на одной ноге, довольно долго, пока он не спустился с лестницы — очень медленно — и не протянул мне книгу, на титульном листе которой я увидела надпись, начинающуюся словом "Отомри". (...) Я забыла обо всем этом — и вдруг, через несколько дней после его смерти, складывала книги, чтобы переезжать на новую квартиру, и нашла последнее издание "От двух до пяти" с бесценной для меня надписью, начинающейся словами: "Отомри, наконец, дорогая Наталья…"», — поделилась своим воспоминанием Наталья Григорьевна Долинина. Именно для нее Корней Иванович Чуковский оставил дарственную надпись в книге.

Аукцион стартует 18 июня в 12:00 и закончится 19 июня в 18:00. Торги пройдут в телеграм-канале книжного магазина «Подписные издания» в комментариях к посту о начале аукциона. Вырученные средства пойдут в Фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

В 2022 году оригинальное издание сборника Иосифа Бродского «Часть речи» с автографом автора ушло с электронного молотка за 1 050 000 рублей. В 2023 году акварельная иллюстрация Павла Пепперштейна к сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» была продана за 405 000 рублей.