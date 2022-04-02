Сборник стихотворений Бродского с автографом поэта ушел с молотка за миллион рублей

Книжный магазин «Подписные издания» и музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского объявили об окончании ежегодного благотворительного аукциона. Сборник стихотворений Иосифа Бродского «A Part of Speech» с автографом поэта ушел с молотка за 1 050 000 рублей.
При этом сам покупатель пожелал остаться анонимным. Вырученные средства поделили на равные части и направили в следующие фонды: AdVita , где помогают людям с онкологическими заболеваниями, проект «Ночлежка», поддерживающий бездомных, а также в фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» .
Напомним, книжный магазин «Подписные издания» совместно с музеем «Полторы комнаты» дали старт ежегодному благотворительному аукциону 30 марта. Выставленным на торги лотом стал сборник стихотворений Иосифа Бродского «A Part of Speech» с автографом поэта. Стартовую цену тогда установили в 10 000 рублей.
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