Сборник стихотворений Бродского с автографом поэта ушел с молотка за миллион рублей

При этом сам покупатель пожелал остаться анонимным. Вырученные средства поделили на равные части и направили в следующие фонды: AdVita , где помогают людям с онкологическими заболеваниями, проект «Ночлежка», поддерживающий бездомных, а также в фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» .