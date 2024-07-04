Таня, поздравляем с такой потрясающей (и полезной!) книгой! Что для тебя в ней самое красивое?

Благодарю! Мне нравится визуальный язык, который сложился в процессе работы. Есть дань эпохе, но есть в книге что-то совершенно новое, что не позволяет сказать, что я играла в конструктивизм или копировала мастеров.

Что неожиданного ты узнала, пока работала над книгой? Твое открытие!

Нормаль-одежда Татлина! В середине 1920-х, когда в СССР были голод и всеобщая нужда, в год на одного человека производили буквально полботинка и один носок. Труднейшие условия поставили для художников и дизайнеров задачу: разработать что-то полезное и экономное. Нормаль-одежда — универсальный костюм на каждый день, состоящий из нескольких предметов просторного кроя на любой сезон и со сменными деталями на случай износа. Это, по сути, прототип современного капсульного гардероба оверсайз-размера.

Что-нибудь еще?

Эль Лисицкий поразил — для меня он конструктивистский Леонардо да Винчи. Лисицкий широко известен как художник и гениальный дизайнер книг. А ведь он был одним из первых дизайнеров выставок. Создавал сложные по архитектуре выставочные пространства, наполняя их кинетическими объектами и инсталляциями.

Как работы иллюстраторов начала XX века повлияли на твой стиль?

Большое влияние оказали иллюстрации детских производственных книг. Персонажи упростились, появилось больше знаковости в изображении и воздуха. Безусловно, коллажные приемы проявились.