Автор, художник, иллюстратор и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Таня Сафонова (aka Серафима Патиссон — творческий псевдоним!) в 2024 году выпустила в издательстве Ad Marginem (совместно с культурным проектом Центр «Зотов») книгу для взрослых и подростков «Страна конструктивизма. Атлас новой жизни». Очень красивый иллюстрированный путеводитель по конструктивизму и table book для любого, кто увлекается искусством, архитектурой и культурой начала XX века: что такое «синяя блуза», «дом-коммуна», «реклам-конструктор» и при чем здесь «изба-читальня», Татлин и Маяковский. А еще Таня так любит архитектуру и карты, что этим летом нас ждет еще одна премьера — гид по кварталу вблизи улицы Радищева для петербургского книжного «Перед прочтением сжечь».
Платье MANGO, серьги HERALD PERCY
Таня, поздравляем с такой потрясающей (и полезной!) книгой! Что для тебя в ней самое красивое?
Благодарю! Мне нравится визуальный язык, который сложился в процессе работы. Есть дань эпохе, но есть в книге что-то совершенно новое, что не позволяет сказать, что я играла в конструктивизм или копировала мастеров.
Что неожиданного ты узнала, пока работала над книгой? Твое открытие!
Нормаль-одежда Татлина! В середине 1920-х, когда в СССР были голод и всеобщая нужда, в год на одного человека производили буквально полботинка и один носок. Труднейшие условия поставили для художников и дизайнеров задачу: разработать что-то полезное и экономное. Нормаль-одежда — универсальный костюм на каждый день, состоящий из нескольких предметов просторного кроя на любой сезон и со сменными деталями на случай износа. Это, по сути, прототип современного капсульного гардероба оверсайз-размера.
Что-нибудь еще?
Эль Лисицкий поразил — для меня он конструктивистский Леонардо да Винчи. Лисицкий широко известен как художник и гениальный дизайнер книг. А ведь он был одним из первых дизайнеров выставок. Создавал сложные по архитектуре выставочные пространства, наполняя их кинетическими объектами и инсталляциями.
Как работы иллюстраторов начала XX века повлияли на твой стиль?
Большое влияние оказали иллюстрации детских производственных книг. Персонажи упростились, появилось больше знаковости в изображении и воздуха. Безусловно, коллажные приемы проявились.
Художники того времени — с кем бы ты подружилась? В кого влюбилась бы?
Мне нравится пара Александра Родченко и Варвары Степановой. И Константин Мельников. О них как о личностях, а не только как о творцах, я знаю благодаря их письмам и дневниковым записям. Густав Клуцис, Эль Лисицкий, братья Стенберги, Соломон Телингатер — импонируют. Как творцами всеми очарована и влюблена.
Как вообще начался проект книги?
Первой идеей можно считать желание нарисовать путеводитель по ленинградскому конструктивизму. В то время я часто бывала в районе Нарвской заставы. Это место — концентрат конструктивистского архитектурного наследия. Первый дом культуры, жилмассив, административные здания, универмаг, фабрика-кухня, бани, стадион, профилакторий, учебные заведения. И всё — конструктивизм. Мощный, резкий, удивительный. Идею путеводителя я взяла за основу. Потом стала финалисткой конкурса проектов иллюстрированных нон-фикшн-книг ABCDbooks, который организовало издательство «А+А». В процессе работы идея трансформировалась в «атлас новой жизни, затронувший многие сферы жизни человека той эпохи».
Как строилась твоя кооперация с Центром «Зотов» (Центр «Зотов» — культурное пространство, которое открылось в 2022 году в Москве на территории бывшего Хлебозавода № 5. Проект знакомит аудиторию с конструктивизмом. — Прим. ред.).
Все просто: взаимодействие строилось через издательство. Будет ли продолжение и какое — мне самой интересно, время покажет. В данный момент я разрабатываю новую идею для книги.
Тане повезло: она сфотографирована в только что вышедшей из длительной реставрации башне Чернихова (по фамилии архитектора). Шедевр конструктивизма — водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик» — начинает свой атлас новой жизни!
С какими (неожиданными или вполне ожидаемыми!) трудностями столкнулась, пока трудилась над книгой?
Было непросто сжать невероятно большой объем материала до формы нон-фикшн, не превратив книгу в многотомник. Но самый челлендж случился, когда я сломала ногу, встав неудачно из-за стола. Гипс не помешал мне работать над книгой, но работать пришлось лежа!
Твоя любимая глава в книге?
Фабрики-кухни и дома-коммуны. На втором курсе именно эти новые типы архитектуры поразили меня очень. Вызвали шок. Эти главы мне очень дороги.
А любимый лозунг?
«Женщина! Грамотность — залог твоего раскрепощения». Или же такой смешной: «Держать в чистоте организм и тело, чистить зубы — революционное дело». Еще мне очень нравится цитата Александра Родченко, я ее разместила в книге как лозунг на кумаче: «Человек, организовавший свою работу, жизнь и самого себя, — есть современный человек».
В твоем мудборде на книгу были совсем неожиданные картинки, источники, авторы. Выбери самое-самое?
Книга «Московская экскурсия». Ее написала Памела Трэверс — автор Мэри Поппинс. Это ее впечатления о путешествии в СССР. Не парадный фасад, а реальная картина, сложная и противоречивая. В книге много фотографий бытовых и праздничных — спортсменов и марширующих людей, оркестров и толкучки, прохожих и рабочих в столовой. Все фотографии, сделанные Трэверс. Еще не самые явные источники — фильмы 1920-х. Очень помогали воссоздать атмосферу эпохи. «Папиросница от Моссельпрома» 1924 года, например.
Жакет-платье LOVE REPUBLIC, жилет TWINSET MILANO, серьги HERALD PERCY
Родченко или Татлин?
На этот вопрос ответит моя книга. Самый часто встречающийся герой на страницах — Александр Родченко.
Если бы ты могла купить на «Авито» все что угодно из той эпохи, что это было бы?
Я уже успела купить соусник с надписью: «За новый быт». Возможно, он из столовой на фабрике-кухне. А если бы меня ничто не ограничивало, я хотела бы найти что-нибудь из агиттекстиля, журнал «Современная архитектура» («СА»), агитфарфор. Или сборник стихов Владимира Маяковского «Для голоса» в оформлении Эль Лисицкого, изданный в 1923-м.
Нашли твой автопортрет в книге! Это ты в Nina Donis? Что за платье?
Платье бренда Kukla. К сожалению, бренд уже прекратил существование, а удивительное платье в гардеробе осталось.
Что из конструктивизма тебе нравится в Петербурге?
Выборгская фабрика-кухня, силовая станция фабрики «Красное знамя», первый жилой дом Ленсовета, башня Чернихова — та, что водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик».
Как «Атлас новой жизни» можно практически использовать?
С этой книгой можно гулять по Петербургу: искать отголоски и идеи конструктивистов. Их вообще много в нашем с вами настоящем, если приглядеться. Графические приемы, ракурсы в фотографии, любовь к минимализму и функциональной мебели, капсульный гардероб и спецодежда, бодипозитив, коливинг и коворкинг, обеды в кафе и даже индастриал-музыка.
Как начать свой собственный атлас новой жизни?
Не надо ждать понедельника, начала нового года или лунного месяца. Просто начните, не сдавайтесь и еще раз начните.
Ты родилась в Новосибирске, где закончила НГУАДИ по специальности «дизайн архитектурной среды». Расскажи про свой путь.
В детстве большая часть моих игр была связана с созданием кукольного пространства: дома, квартиры, целые города в книжном шкафу. Я рисовала сказочные интерьеры, поэтому выбор института при поступлении был очевиден. А вот в процессе учебы все стало менее очевидно: после я работала дизайнером, пока не пришла к иллюстрации.
Знаем, что ты недавно закончила книгу «Квартал П» для петербургского книжного магазина «Перед прочтением сжечь». Расскажешь, что это будет?
Это книга-путеводитель по кварталу вблизи улицы Радищева. Красивый район со своей неповторимой историей, но оставшийся для экскурсий в тени Невского проспекта. По Петербургу не так много путеводителей, которые были бы интересны и увлекательны не только туристам, но и местным жителям. А я люблю Петербург и люблю рисовать карты. С идеи карты квартала все и началось, а в итоге получилась книга, она выйдет уже этим летом. Можно будет бродить по городу и открывать для себя новое: пламя олимпийского огня на брандмауэре или дом Ангела. Никогда не знаешь, в какое здание сегодня влюбишься.
Фото: ВАРВАРА ОРЛОВА
Стиль: КАРИНА КРАПИВА
Макияж и волосы: ЛИЯ КИБИСОВА
Свет: ПАВЕЛ ЗНАМЕНСКИЙ SKYPOINT
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