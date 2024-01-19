Архитектурный критик Мария Элькина — о том, как ленинградские авангардисты шли по стопам Петра I и почему прямо сейчас нам стоит следовать их примеру

Мы смотрим на Санкт-Петербург в первую очередь как на имперский город, построенный между 1703 и 1917 годами. Все лучшее и интересное, кажется, нам досталось из тех времен. Даже признавая ценность некоторых памятников советского конструктивизма 1920‑х годов, мы продолжаем считать их своеобразным дополнением к роскошной старой столице, а не явлением в своем праве. Отреставрированная водонапорная башня канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» — ​прекрасный повод поменять точку зрения.

Построенная по проекту великого визионера Якова Чернихова в 1931 году башня на Косой линии Васильевского острова — ​несомненно, входит в пятерку главных архитектурных шедевров, сотворенных за все время существования города. Именно на нее в первую очередь отправилась смотреть экспериментатор от архитектуры и лауреат премии Притцкера Заха Хадид, оказавшись в ­Петербурге в 2003 году. Дело, конечно, не именно что в Захе Хадид, а в том, что ленинградские авангардисты в постреволюционные годы стали важнейшими соавторами того мира, в котором мы сегодня с вами живем, а отчасти и того, в котором нам только предстоит жить.

Это в Петрограде Владимир Татлин собирался построить грандиозную башню III Интернационала. Гигантская закрученная спираль должна была быть высотой в 400 метров. Три здания внутри нее — ​в виде куба, цилиндра и пирамиды — ​ вращались бы вокруг своей оси с разной скоростью. Конечно, проект не реализовали, но он остается источником вдохновения и примером безграничной смелости человеческой фантазии для архитекторов. Модели выставлены в центре Жоржа Помпиду в Париже, в Королевской Академии искусств в Лондоне и еще нескольких престижных музеях.

Казимир Малевич в 1920‑е годы в Ленинграде придумывал архитектоны — трехмерные модели зданий, радикально изменившие мышление архитекторов всех континентов Земли. Он фактически предложил рассматривать здание в первую очередь как объемную массу, а не как сочетание стандартных элементов вроде стен, крыш, окон, колонн и так далее. Такой обобщенный взгляд открыл совершенно новые просторы для фантазии.

Конструктивистские фантазии Якова Чернихова — ​невероятные по красоте композиции, которые оказались предсказанием относительно будущего мира. На них уже можно рассмотреть современные города небоскребов вроде Гонконга. Чернихов в основу своих эстетических экспериментов положил идею конструирования пейзажей из разных геометрических фигур и деталей. Его рисунки увели архитектуру насколько возможно далеко от архаичного представления о том, что более легкие элементы держатся на тяжелых. Он также отказался от использования в архитектуре только утилитарных структур. Его выдуманные здания могли выглядеть как эллипсы или вовсе не поддающиеся простому описанию криволинейные фигуры. В 1930‑е годы такая свобода могла казаться слишком большой смелостью, но по мере развития технологий, особенно когда в 1990‑е годы изобрели цифровое проектирование, стало очевидно, что в рисунках Чернихова есть самый что ни на есть практический смысл.