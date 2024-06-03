Юбилейный сезон «Книжных аллей» стартует в Петербурге 8 июня

Десятый сезон «Книжных аллей» проведут тематическими неделями: музыкальные, поэтические, театральные, художественные и другие. Так, например, в июне посетители познакомятся с лучшими поэтически объединениями города, в июле — послушают музыкальные группы, а в августе — узнают о науке и посмотрят на выступления театральных коллективов.

В этом году фестиваль посвящен теме «Семья. Книги. Петербург». «Книжные аллеи» будут доступны для жителей и гостей города всю неделю с 10:00 до 22:00. Культурная площадка начнет принимать гостей со среды по субботу. «На площадке также пройдут мероприятия, приуроченные к праздничным датам: Дню России, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности», — написал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Если вы еще не придумали, чем заняться летом в Петербурге, то предлагаем вам прочесть нашу подборку главных выставок и арт-событий этого сезона: Дюрер, Рерих и Дмитрий Марков.