Античные сандалии, завидные галоши и шляпы-канотье: как и где одевались петербургские модники 100 лет назад

На фестивале «Новые книги о Петербурге» Библиотеки имени Маяковского в ротонде Голландской церкви 26 ноября историк, коллекционер и идеолог проекта History costume Никита Оводков расскажет о деталях повседневного костюма ушедшей эпохи и представит набор открыток с предметами от дореволюционных мастерских из частной коллекции. Специально для «Собака.ru» Никита выбрал 14 самых популярных мест, где горожане до революции приобретали все: от сорочек до накидок.
Портновская мастерская Михаила Акселя
Мещанин Михаил Аксель (он же Хаим Аксель до 1902 года) содержал «Невскую аптеку», бельевой и табачные магазины в Петербурге и владел портновской мастерской, занимавшейся пошивом на заказ исключительно мужского платья, в том числе сюртуков — одной из самых распространенных вещей в городском гардеробе мужчин среднего класса. Сюртук не имел привычных в XXI веке карманов спереди или по бокам — они были скрыты внутри фалд (удлиненные задние концы сюртука. — Прим.Ред.), имели боковые разрезы. Такой предмет одежды (без отделанных шелком лацканов) предпочитали носить мужчины из купеческого сословия. Мастерская Акселя просуществовала с 1881 по 1917 год.
Где: Большая Конюшенная, д. 4 (1879-1902) / д. 6-8 (1902-1917).
Белошевейная мастерская Марии Антоновой
Жена почетного гражданина Мария Антонова открыла белошвейную мастерскую, где петербуржцы покупали мужское и женское нижнее белье — кальсоны и панталоны, ночные и дневные сорочки, женские платья и корсеты. Самым распространенным предметом гардероба как раз являлась ночная сорочка — в нее дама одевалась перед сном. Рукава украшены декоративными краями в технике ришелье ручной работы с крупным выразительным фестоном. Через линию декольте должна быть пропущена шелковая лента, но она не сохранилась. В фирменной нашивке присутствовал не только адрес, но и точное место — угол с Графским переулком — видимо, были случаи, когда клиенты не находили мастерскую.
Где: ул. Троицкая, д. 16 (ныне Рубинштейна).
Магазин шляп Исаака Ароновича
Петербургский предприниматель Исаак Аранович открыл магазин головных уборов в 1900-м. Он импортировал шляпы из европейских стран и продавал их под своим именем. Одним из самых распространенных товаров была мужская шляпа-канотье — изделие из соломы, декорированное шелковой лентой с бантом. Ее надевали представители всех сословий для защиты от солнца: от крестьян-отходников, приехавших на заработки в город, до членов династии Романовых. Летом мужчины могли носить этот головной убор с классическим сюртуком, смокингом, косовороткой, пиджаком. Единственным способом не перепутать свою шляпу с чужой в прихожей — нанести на нее личные инициалы (печатные, вышитые или металлические).
Где: Невский проспект, д. 52.
Обувная мастерская и магазин Висневского
Владелец обувной мастерской и магазина Павел Висневский участвовал в Ремесленной выставке, где представил смелые дамские кожаные сандалии в античном стиле. Такая обувь по тем временам могла стоить до двух рублей (примерно 3000 рублей). Женщины приобретали их и носили их во время прогулок по пляжу или набережной, несмотря на то, что подобное оголение ноги не вполне соответствовало нормам морали того периода. В 1914-м владельцем заведения стал делопроизводитель 3-го разряда Судебного отделения Государственного банка Антон Норейко, превратив его в известнейшую обувную мастерскую Петрограда.
Где: ул. Пантелеймонская, 14/14-21 (ныне Пестеля), Литейный проспект, д. 21-14.
Торговый дом Henry Wauthier (Генрих Вотье)
Торговый дом имеет богатую историю, связанную с несколькими поколениями французских и бельгийских семей Бажо и Вотье в XIX веке в Петербурге. Здесь петербуржцы могли приобрести готовые мужские шляпы. Одна из них — шапокляк — цилиндр, предмет преимущественно мужского вечернего гардероба. Изготовлен изготовлен из шелка и декорирован шёлковой летной с бантом. Его носили со смокингом или фрачным костюмом представители аристократии или интеллигенции. Внутри есть складной механизм с пружинами, позволяющий владельцу быстро сложить шляпу в гармошку и услышать звук «клак» — отсюда и название.
Где: Невский проспект, д. №№ 46, 48 (Пассаж), 66 (отд. Невский).
Мастерская и магазин готового платья Федора Соловьева
Купец Федор Соловьев содержал портновскую мастерскую, которая занималась продажей готового мужского военного платья В ассортименте магазина присутствовали и мужские накидки. Такие экземпляры из черного сукна с отстегивающимся (на обтяжных пуговицах) глубоким капюшоном и водонепроницаемой подкладкой приняли за образец в Морском ведомстве, а позднее Министерство путей сообщения заимствовало их из-за удобства. Владельцем этой накидки, вероятно, был инженер Министерства путей сообщения.
Где: Вознесенский проспект д. 3.
Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник»
Предприятие занималось изготовлением и продажей резиновых изделий: от резиновых трубок для сельских сеялок до дамских утепленных мехом ботиков. Это галоши в форме лодочки с низким каблуком, слегка заостренным и декорированным перфорацией носком, изнутри покрытые байкой красноватого оттенка. В задней части есть выступы, позволяющие легко снять галоши с туфель. До революции предмет считался своеобразным маркером социального благополучия и был особенно популярен среди рабочих. Сотрудники производства носили эту обувь не только в непогоду, но и во время визитов в родную деревню, чтобы покрасоваться. А купцы надевали галоши только поверх кожаных сапог в плохую погоду.
Где: Обводный канал, 138.
Магазин белья Григория Виноградова
Почетный гражданин Григорий Виноградов содержал магазин готового белья в своем доме. До наших дней сохранилась дневная мужская сорочка, которую носили мужчины всех сословий. Под грудью у изделия пришит хлястик с петелькой, куда продевалась пуговица брюк — это необходимо, чтобы подол не вылезал наружу при поднятии рук. Дополнять сорочку другими предметами — например, съемным воротничком и манжетами — было непросто. Это хорошо описано в повести Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско»: «...привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной...».
Где: Загородный проспект, д. 24.
Магазин и фабрика обуви Генриха Вейса
Генрих Вейс был мастером сапожного цеха, пополнил ряды купеческой гильдии и встал во главе фирмы, занимавшейся изготовлением и продажей обуви. Еще в 1896-м после участия во Всероссийской промышленной и художественной выставке фирма получила право на изображение Государственного герба на своих изделиях. А позднее стала поставщиком Российского императорского двора — изготавливала обувь для Александры Федоровны (жены Николая II) и Марии Федоровны (жены Александра III). До нашего времени сохранились вечерние дамские туфли. Эта пара изготовлена из черного бархата, имеет кожаную подошву и каблук в стиле Людовика, известный также как «каблук-рюмочка», получивший наименование по имени французского короля Людовика XIV. Чтобы не мерзнуть в открытой обуви в карете в холодное время года, дамы надевали поверх специальные ботинки, декорированные мехом, с углублением под каблук.
Где: Невский проспект, 66.
Шляпный магазин «Иван Сандин и сын»
Купец Иван Сандин владел участком и дачей, получившей название «Анечка» в Комарово и шляпным магазином. Сын продолжил его дело после смерти. Сохранилась зимняя мужская шапка из каракуля, набитая конским волосом (предположительно) и подшитая стеганой шелковой подкладкой. В ней часто катались на лыжах или коньках — ее не срывало ветром из-за незначительной высоты.
Где: Садовая, 46; Екатерининский канал, 18 (ныне Грибоедова); 6 линия В.О., 7.
Магазин и склад готовой обуви Василия Третьякова
Купец Василий Третьяков владел каменным домом № 25 на улице Серпуховской и лавкой на Ново-Александровском рынке, а в конце XIX века открыл магазин по продаже готовой повседневной обуви. Ее покупали женщины из купеческого сословия, интеллигенция и разночинцы. В конце XIX-начале ХХ веков тип шнуровки через круглые «пистоны» (как на этих полусапожках) доставлял неудобство: острые металлические края без должной аккуратной обработки постоянно рвали даже самые дорогие чулки, если кожаный язычок сползал при ходьбе. Но изготовитель заботился о покупательницах: делал «пистоны» из новомодного гладкого целлулоида (пластмассы. — Прим.ред.).
Где: Мариинский рынок, 5 (на территории Апраксина двора), Финляндский проспект д. 8, Апраксин двор, 4.
Магазин мужского и дамского белья Наума Розенберга
Минский мещанин Наум Розенберг открыл магазин по продаже готового белья в 1907 году. Ассортимент магазина расширялся из года в год — здесь петербурженки могли приобрести блузы и юбки, платья и капоты, костюмов и матине, а мужчины могли пошить на заказ кальсоны или дневную сорочку. Особое внимание он уделял продаже женского платья и нижнего белья. Об этом владелец сообщал на упаковочных конвертах, в которых приказчики магазина выдавали клиентам приобретенные обновки.
Где: Загородный проспект, д. 3.
Магазин белья Якова Якобсона
Магазин в Гостином дворе купец Яков-Гаккель Якобсон содержал с 1886 года. На витрине были выставлены зонты всех цветов и форм, кружевные дамские блузы, мужские сорочки из тонкого полотна, перчатки и манжеты, которые не могли существовать без запонок. В начале ХХ века в тренде были ромбовидные запонки из серебра с чернью, изготовленные в дагестанском селе Кубачи и отмеченные гордой надписью «Кавказ». Еще одним атрибутом необычным атрибутом являлись подманжетники — плотные вставки по форме манжет — из целлулоида с имитацией под черепаху, позволявшие держать форму.
Где: Большой Гостиный двор, 21-22 и 27-28.
Сапожная мастерская Отто Зеебоде
Член общества благоустройства Куоккала (Репино) Отто Зеебоде не только основал в 1898 году сапожную мастерскую, но и стал владельцем двух домов №№ 7-9 на улице Остроумова и четырех дачных участков в Луутахентя, где в 1907-м отдыхал Корней Чуковский. Глядя на эту классическую мужскую обувь, можно сказать, что небольшие петельки на голенищах с фирменной вышивкой появились уже во второй половине XIX века (раньше, чем на обуви Dr. Martens!).
Где: улица Троицкая, д. 30 (ныне Рубинштейна).
Посмотреть всю коллекцию можно здесь.
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