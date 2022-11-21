Античные сандалии, завидные галоши и шляпы-канотье: как и где одевались петербургские модники 100 лет назад

Генрих Вейс был мастером сапожного цеха, пополнил ряды купеческой гильдии и встал во главе фирмы, занимавшейся изготовлением и продажей обуви. Еще в 1896-м после участия во Всероссийской промышленной и художественной выставке фирма получила право на изображение Государственного герба на своих изделиях. А позднее стала поставщиком Российского императорского двора — изготавливала обувь для Александры Федоровны (жены Николая II) и Марии Федоровны (жены Александра III). До нашего времени сохранились вечерние дамские туфли. Эта пара изготовлена из черного бархата, имеет кожаную подошву и каблук в стиле Людовика, известный также как «каблук-рюмочка», получивший наименование по имени французского короля Людовика XIV. Чтобы не мерзнуть в открытой обуви в карете в холодное время года, дамы надевали поверх специальные ботинки, декорированные мехом, с углублением под каблук.

Где: Невский проспект, 66.