В Петербурге и Ленинградской области пройдет «Набоковский фестиваль» – к 125-летию со дня его рождения!

В понедельник, 22 апреля, по музею-усадьбе запланирована экскурсия и проектная лаборатория «Придумай музей!», в ходе которой участники попробуют выявить связь между музейной экспозицией и набоковскими текстами.

В этот же день в планах фестивальные мероприятия и в Петербурге — на открытой кураторской лаборатории «Фотографическое наследие Набоковых: кураторские практики», которая пройдет в Европейском университете, обсудят идеи выставочных проектов. Участники лаборатории вместе будут работать с фотографиями и текстами Набокова.

На открытом семинаре «Пространство Набоковых: дизайн и архитектура музея» руководитель архитектурной студии «Витрувий и сыновья» и автор дизайн-проекта новой экспозиции музея-усадьбы «Рождествено» Сергей Падалка представит обсуждение о работе дизайнера с архитектурным пространством. Участники семинара увидят изнутри процесс создания дизайн-проекта музейной экспозиции

Завершит день онлайн-лекция искусствоведа и независимой исследовательницы Татьяны Неуйминой «Дом Набокова в Петербурге: облик северного модерна». На встрече речь пойдет об архитектурной истории дома, особенностях интерьерного декора, модернистских и классицистических чертах его внешней отделки.