В Петербурге и Ленинградской области пройдет «Набоковский фестиваль» – к 125-летию со дня его рождения!

Масштабный проект объединит музейные и университетские площадки, продлится три дня и предложит серию мероприятий: выставок, лекций, семинаров.
22 апреля исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Набокова. Литературный гений Сирина тяжело переоценить — его русская проза доведена до предела, а сложносочиненные тексты с обилием изобретательных конструкций, отсылок к произведениям соотечественников созданы скорее не для читателей, а для писателей. В противоположность многим маститым именам — в своих лекциях по литературе он целенаправленно отказывался от морализаторства и философствования русских романистов — Набоков обращался к эстетике и только между строк, не настаивая, выявлял разницу между добром и злом. Фестиваль, который пройдет с 21 по 23 апреля, представит широкой публике того самого Владимира Набокова — писателя, ученого, энтомолога через призму интерпретации его материального и нематериального наследия.
«Набоковский фестиваль» откроется 21 апреля в музее-усадьбе «Рождествено», в стенах которого пройдет выставка «Тень русской ветки» с работами студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства». Театрализованные постановки представит заведующая музеем Ирина Авикайнен. В тот же день научные сотрудники «Рождествено» и Зоологического музея ЗИН РАН расскажут о писателе как энтомологе, о том как, отражается увлечение бабочками в сочинениях Набокова, а также раскроют некоторые вопросы практического изучения насекомых.
В понедельник, 22 апреля, по музею-усадьбе запланирована экскурсия и проектная лаборатория «Придумай музей!», в ходе которой участники попробуют выявить связь между музейной экспозицией и набоковскими текстами.
В этот же день в планах фестивальные мероприятия и в Петербурге — на открытой кураторской лаборатории «Фотографическое наследие Набоковых: кураторские практики», которая пройдет в Европейском университете, обсудят идеи выставочных проектов. Участники лаборатории вместе будут работать с фотографиями и текстами Набокова.
На открытом семинаре «Пространство Набоковых: дизайн и архитектура музея» руководитель архитектурной студии «Витрувий и сыновья» и автор дизайн-проекта новой экспозиции музея-усадьбы «Рождествено» Сергей Падалка представит обсуждение о работе дизайнера с архитектурным пространством. Участники семинара увидят изнутри процесс создания дизайн-проекта музейной экспозиции
Завершит день онлайн-лекция искусствоведа и независимой исследовательницы Татьяны Неуйминой «Дом Набокова в Петербурге: облик северного модерна». На встрече речь пойдет об архитектурной истории дома, особенностях интерьерного декора, модернистских и классицистических чертах его внешней отделки.
23 апреля в Институте русской литературы пройдет ряд просветительских мероприятий — фестивальная программа начнется со студенческой научной конференции «Пушкин и Набоков. Пересечения в пространстве и во времени». Вечер продолжится проектной лабораторией, охватывающей опыт интерпретаций архива Владимира Набокова, который был передан в Литературный музей Пушкинского Дома в 2021 году. Участникам предстоит познакомиться с примером выставки-презентации данного архива, самим спроектировать и предложить варианты интерпретаций избранных предметов их архива писателя.
Параллельно лаборатории в Зоологическом музее пройдет лекция «От аристократического хобби к профессиональной энтомологии: пример великого князя Николая Михайловича и его коллекции» — научный сотрудник музея расскажет как многотомник «Мемуаров» князя определил будущий интерес к бабочкам у Набокова в детстве.
Фестиваль завершится лекцией ведущего набоковеда Татьяны Пономаревой, которая расскажет о судьбе наследия писателя, про методологию изучения мемориальных предметов.
«Набоковский фестиваль» пройдет с 21 по 23 апреля в Международном центре реставрации, Зоологическом музее ЗИН РАН, Петербургской школе дизайна НИУ ВШЭ, Европейском университете, Институте русской литературы и Зоологическом музее.
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