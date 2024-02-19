7 российских писателей, которых вы могли не знать (и зря!)

Алла Горбунова «Конец света, моя любовь» (18+)

Сборник состоит из повестей на грани потока воспоминаний и автофикшна. Темы поднимаются разные, но героиня, от лица которой идет повествование, одна. Она рассказывает нам о своем детстве, юности, становлении, многочисленных колоритных знакомых и их судьбах, мечтах, которые не сбылись, и стремлениях, пришедших им на смену. И все это — на фоне 2000-х в Петербурге. Героиню, например, воспитывала бабушка, потому что родители были вечно заняты своими делами. Девочка бунтовала против строгости и рамок, общалась с подозрительными личностями на местном рынке, заводила дружбу с самыми яркими девчонками, влюблялась в неподходящих людей, назло бросила школу и пошла в училище, разочаровывалась в этом выборе и так далее.

В сюжетах легко узнать себя или близких. А аудиоверсия и вовсе создает ощущение, будто все это тебе по секрету рассказывает подружка на кухне. В четвертой части аудиокниги можно услышать голос и самого автора.

«Конец света, моя любовь» вышел в 2020-м и принес поэтессе, прозаику и литературному критику из Петербурга Алле Горбуновой премию «НОС». Хотелось бы, чтобы ее истории прочитали как можно больше книгоманов, тем более что сейчас в тренде ретроспектива и погружение в недавние эпохи.