7 российских писателей, которых вы могли не знать (и зря!)

Каждый день выходят десятки новых книг, и в этом литературном море легко пропустить интересные сюжеты и новые имена. Редактор художественной литературы «Литрес» Анна Данилина рассказывает о текстах писателей, с которыми, возможно, знакомы не все (и надо это срочно исправлять!). Здесь собраны истории на любой вкус в максимально разных жанрах: от воспоминаний до детских приключений и социальной прозы.
Алла Горбунова «Конец света, моя любовь» (18+)
Сборник состоит из повестей на грани потока воспоминаний и автофикшна. Темы поднимаются разные, но героиня, от лица которой идет повествование, одна. Она рассказывает нам о своем детстве, юности, становлении, многочисленных колоритных знакомых и их судьбах, мечтах, которые не сбылись, и стремлениях, пришедших им на смену. И все это — на фоне 2000-х в Петербурге. Героиню, например, воспитывала бабушка, потому что родители были вечно заняты своими делами. Девочка бунтовала против строгости и рамок, общалась с подозрительными личностями на местном рынке, заводила дружбу с самыми яркими девчонками, влюблялась в неподходящих людей, назло бросила школу и пошла в училище, разочаровывалась в этом выборе и так далее.
В сюжетах легко узнать себя или близких. А аудиоверсия и вовсе создает ощущение, будто все это тебе по секрету рассказывает подружка на кухне. В четвертой части аудиокниги можно услышать голос и самого автора.
«Конец света, моя любовь» вышел в 2020-м и принес поэтессе, прозаику и литературному критику из Петербурга Алле Горбуновой премию «НОС». Хотелось бы, чтобы ее истории прочитали как можно больше книгоманов, тем более что сейчас в тренде ретроспектива и погружение в недавние эпохи.
Арина Обух «Муха имени Штиглица» (16+)
Место, вокруг которого так или иначе крутятся сюжеты автобиографических очерков Арины Обух, — это знаменитая академия имени барона Александра Штиглица в Петербурге. Несколько десятилетий назад, когда там учились родители Обух, училище носило имя Веры Мухиной, его до сих пор называют просто «Мухой».
Автор впервые попала сюда в три года на плечах отца-художника. А потом уже как абитуриентка и выпускница. «Муха» выступает белокаменным фоном для всех историй книги. Они тут о таланте, который то ли рождается в человеке, то ли впитывается из окружающей атмосферы и примера близких, и о здоровых семейных отношениях — по-теплому и с юмором.
Книга в 2019-м попала в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», а годом позже — в длинный список «Ясной Поляны». Иллюстрации рисовала сама Арина Обух, аудиоверсию озвучила Елена Шульман.
Андрей Аствацатуров «Хаос и симметрия. От Уайльда до наших дней» (16+)
Must read для всех, кто в школе больше всего любил уроки литературы и хочет лучше разбираться в российской, европейской и американской прозе и поэзии.
Автор — кандидат филологических наук и профессор кафедры истории зарубежной литературы СПбГУ — простым и понятным языком рассказывает об особенностях творчества именитых писателей. От Оскара Уайльда и Вирджинии Вулф до Генри Миллера и Джерома Сэлинджера. Соотечественникам тоже «досталось»: Аствацатуров объясняет, что такое метатекст на примере романа Елизарова, в чем трагедия инстинкта у Сенчина и не только.
Антон Секисов «Бог тревоги» (16+)
Бог тревоги. Именно так можно назвать главного героя романа Секисова, 30-летнего писателя Башмачкина. Его жизнь полна странных событий. Например, однажды он просыпается в постели с любимой женщиной от того, что в окно влетел мертвый скворец. Пока герой размышлял, насколько же это плохая примета, птица куда-то исчезла. А в нем самом созрел замысел переехать из Москвы в Петербург, чтобы общаться в питейных заведениях и искать вдохновение. Неожиданно планы меняет известие о беременности подруги, и вот уже мужчина на пороге кризиса среднего возраста заново перекраивает намерения, советуется с друзьями, принимает близко к сердцу, если его не понимают. Что же выберет москвич между мечтой и устойчивостью? И что ждет его в городе трех революций?
Антон Секисов — журналист и писатель из Москвы, который сейчас живет как раз в Петербурге.
Алиса Лунина «На Фонтанке ожидается солнечный ветер» (16+)
История о тайнах прошлого, времени и поисках любви в декорациях дождливых улиц и белых ночей. Леха Белкин — 27-летний бариста и капитан, управляющий кафе «Экипаж» на набережной. Он твердо уверен: в жизни нет счастья, только минуты радости, что уже не мало. Дни его размеренны и крутятся вокруг посетителей кофейни. Однажды случай сводит его с фотографом и перекати-поле Данилой, экскурсоводом Машей, грузинской красавицей Теоной и незнакомкой с пистолетом. А еще в сюжете замешаны давняя тайна, которой уже сто лет, и призраки старой квартиры. Чем это обернется для героев и что у всех них общего? Увлекательный сюжет с нотками романтики проведет по улицам Питера, полным достопримечательностей и меланхоличного настроения. Книга открывает дилогию «Петербургский роман», в которой скоро выйдет продолжение «Серебряные письма».
Алиса Лунина — драматург, сценарист и диджитал-автор платформы «Литрес Самиздат». По мотивам ее «Новогоднего рейса» сняли одноименный фильм с Оксаной Фандерой, Светланой Ходченковой, Маратом Башаровым и Сергеем Чонишвили в главных ролях.
Надежда Ожигина «Ночная няня и кошачья магия» (12+)
Фэнтези с элементами детектива в духе Нила Геймана или Николая Гоголя. В 2020-м автор получила премию «Электронная буква».
Соната Энтони Ландер – 12-летняя девочка из приличной семьи, как любит выражаться ее мама. У нее копна непослушных волос, которые бесполезно расчесывать, волшебный, буквально убаюкивающий, голос и странная подработка. Каждую ночь она тайно едет на велосипеде в центральную больницу Альхенгофа, а точнее в морг. Когда она заходит, врачи и медсестры с облегчением выдыхают. Сона чертит на двери крест и закрывается на ночь с необычными постояльцами — зомби, которые при свете луны пытаются выбраться в город! Ландер для них ночная няня, только ее голос может успокоить их и заставить спать до утра.
Гектор Шульц «Уроды» (18+)
Лауреат премии «Электронная буква — 2022» в специальной номинации «Роман взросления». Дерзкий, провокационный и местами жесткий текст понравится поклонникам сериала «Слово пацана».
«Чужие судьбы — это готовые сюжеты для книг. Достаточно прислушаться. Естественно, к ним тоже нужно подходить с вниманием и тактом, ибо у каждого свои скелеты в шкафу, о которых говорить всегда непросто», — сказал автор в одном из интервью. Идея книги пришла Шульцу после многочисленных бесед с друзьями, когда те делились тяжелыми воспоминаниями о детстве, буллинге в школе в конце девяностых — начале нулевых (времена дефолта) и его последствиями. Гектор с разрешения знакомых все записывал в тетрадь, а потом опубликовал на платформе «Литрес Самиздат». Кто-то из его героев терпел издевательства и не смел противостоять. Кто-то спохватился, когда было поздно. Но как жить, когда с раннего возраста осознаешь, что мир делится на людей и уродов? Вопреки ожиданиям, финал романа обнадеживает, и это почему его стоит прочитать, особенно если после школы плохие воспоминания перевешивают хорошие.
Комментарии (0)