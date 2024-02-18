В музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского презентуют книгу-блокнот «Судилище» Фриды Вигдоровой

18 февраля и 13 марта 1964 года Фрида Вигдорова присутствовала на двух заседаниях суда над тунеядцем Бродским. Несмотря на все возражения судьи Савельевой, на обоих судах она вела записи в маленьком зеленом блокноте, а недостающие реплики восстанавливала по памяти сразу после процессов. «Судилище», как после Фрида назвала эти записи вместе с Лидией Чуковской, во многом определило литературную биографию Бродского и помогло ему освободиться из ссылки не через пять лет, а через полтора года.

Издание представят Елена Вигдорова, педагог, племянница Фриды, и литературовед Глеб Морев. На презентации будет показан оригинальный блокнот, в котором Фрида Вигдорова вела запись.

Презентация состоится 18 февраля в 19:00 в музее «Полторы комнаты».

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