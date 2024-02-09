Неопубликованные письма Горького, автографы Ахматовой и редкое издание Маяковского с иллюстрациями Зданевича выставят на аукцион

Среди самых знаковых лотов — одно из редчайших поэтических изданий Владимира Маяковского «Что ни страница — то слон, то львица» 1928 года. Советский поэт представлен на аукционе и другой редкостью — «Маяковский. Трагедия в двух действиях с прологом и эпилогом», подписанной Ильей Эренбургом.
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», особое место в каталоге аукциона, который пройдет 15 февраля, занимает коллекция книг представителей серебряного века русской поэзии, а также редкие экземпляры иллюстрированных авангардистами изданий. В топе лотов опубликованное при жизни Владимира Маяковского стихотворение с иллюстрациями Кирилла Зданевича, редкий поэтический сборник с автографом Ильи Эренбурга 1914 года, «Невский проспект» Николая Гоголя с рукописной дарственной от 1944 года, а также публикации, связанные с именами русских авангардистов — Велимиром Хлебниковым, Алексеем Крученых, Казимиром Малевичем, Еленой Гуро и Ольгой Розановой.
Маяковский, В.В. «Маяковский. Трагедия в двух действиях с прологом и эпилогом», рисунки Д. и В. Бурлюков, 1914 год
Среди самых знаковых лотов — одно из редчайших поэтических изданий Маяковского «Что ни страница — то слон, то львица» с иллюстрациями Зданевича 1928 года. Лот считается неповторимым с визуальной точки зрения и выставлен на торги по лидирующей ставке 400 тысяч рублей. Советский поэт представлен на аукционе и другой редкостью — «Маяковский. Трагедия в двух действиях с прологом и эпилогом», подписанной Ильей Эренбургом, которая выставлена по начальной ставке 100 тысяч рублей.
Николай Гоголь, «Невский проспект», вложенная рукопись, 1905 год
Еще один уникальный лот — экземпляр малотиражного издания «Невский проспект» Николая Гоголя с иллюстрациями Дмитрия Кардовского. Лот интересен вложенной рукописной дарственной от 1944 года, адресованная директору магазина Союза писателей на Невском проспекте Гидалию Рахлину.
Письма Максима Горького
Среди других редкостей «музейного значения» — неопубликованная переписка Максима Горького с Марией Ониковой, среди которой письмо о революции и гражданской войне. Стартовая цена за личный архив писателя 240 тысяч рублей.
На торги выставлена один из наиболее редких экземпляров сборника «Бега времени: Стихотворения» Анны Ахматовой из пронумерованного тиража с портретом поэтессы руки Амадео Модильяни. С лотом связана курьезная история — из-за ошибки в нумерации экземпляров, которая производилась вручную, существует два экземпляра под № 12. Один из них значится в собрании музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, а второй будет представлен на торгах со стартовой ценой 350 тысяч рублей. Начиная с 180 000 рублей будет представлено издание «Четки» 1922 года с двойным автографом поэтессы с интервалом в 36 лет будет — в комплекте фотопортрет Ахматовой Бориса Стрельникова.
Помимо публикаций классиков литературы, на аукционе представят авангардистские раритеты. В том числе, сборник «Трое» с поэзией Велимира Хлебникова и Алексея Крученых, а также Елены Гуро. Именно поэтессе посвящена серия сопроводительных иллюстраций к изданию, созданных Казимиром Малевичем. Заявленная цена — 180 000 рублей. Одна из первых книг как для Хлебникова, так и для Крученых — «Игра в аду» 1914 года с литографиями Ольги Розановой также будет представлена на аукционе со стартовой ставкой 140 тысяч рублей.
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