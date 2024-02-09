Неопубликованные письма Горького, автографы Ахматовой и редкое издание Маяковского с иллюстрациями Зданевича выставят на аукцион

На торги выставлена один из наиболее редких экземпляров сборника «Бега времени: Стихотворения» Анны Ахматовой из пронумерованного тиража с портретом поэтессы руки Амадео Модильяни. С лотом связана курьезная история — из-за ошибки в нумерации экземпляров, которая производилась вручную, существует два экземпляра под № 12. Один из них значится в собрании музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, а второй будет представлен на торгах со стартовой ценой 350 тысяч рублей. Начиная с 180 000 рублей будет представлено издание «Четки» 1922 года с двойным автографом поэтессы с интервалом в 36 лет будет — в комплекте фотопортрет Ахматовой Бориса Стрельникова.