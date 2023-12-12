23 лучших книги 2023 года

Павел Басинский «Подлинная история Константина Левина» (16+)

Писатель и литературовед Павел Басинский — дважды лауреат премии «Большая книга»: в 2010-м он получил награду за нон-фикшен «Лев Толстой: бегство из рая», в 2022-м — за «Подлинную историю Анны Карениной».

В «Подлинной истории Константина Левина» он продолжает смотреть на загадки и парадоксы романа Толстого — а собранные им все вместе факты ведут к не самым очевидным, с точки зрения классических трактовок, выводам. Это увлекательное и почти детективное расследование, где равно важны и академическая, и беллетристическая составляющие. Ведь по мнению Басинского, в линии Левина в «Анне Карениной» «есть самопознание Толстого, его своего рода дневник».

«Редакция Елены Шубиной»