23 лучших книги 2023 года

«Собака.ru» начинает подводить субъективные итоги года в культуре. Рассказываем о лучших, на наш взгляд, книгах, вышедших в России в 2023-м: от романов Мишеля Уэльбека, Алексея Иванова и Виктора Пелевина до «Подлинной истории Константина Левина» Павла Басинского. Спойлер: это в том числе отличные подарки на грядущие праздники!
Павел Басинский «Подлинная история Константина Левина» (16+)
Писатель и литературовед Павел Басинский — дважды лауреат премии «Большая книга»: в 2010-м он получил награду за нон-фикшен «Лев Толстой: бегство из рая», в 2022-м — за «Подлинную историю Анны Карениной».
В «Подлинной истории Константина Левина» он продолжает смотреть на загадки и парадоксы романа Толстого — а собранные им все вместе факты ведут к не самым очевидным, с точки зрения классических трактовок, выводам. Это увлекательное и почти детективное расследование, где равно важны и академическая, и беллетристическая составляющие. Ведь по мнению Басинского, в линии Левина в «Анне Карениной» «есть самопознание Толстого, его своего рода дневник».
«Редакция Елены Шубиной»
Джули Оцука «Пловцы» (18+)
Один из лучших романов 2022 года по версии Publishers Weekly вышел в начале 2023-го и в России. Эта гипнотическая и завораживающая книга начинается как свод правил и ритуалов пловцов, посещающих один и тот же бассейн. Их, во многом смешные и нелепые, соблюдает и главная героиня Элис, которая ходит сюда вместе со своей мамой. Однажды на дне бассейна обнаружится трещина, его закроют, а жизнь Элис расколется на до и после. Как и сам роман, который вдруг окажется не воспевающим полезные водные активности, а поэтичной историей о деменции матери и невероятной любви к ней взрослой дочери.
«Лайвбук», перевод: Евгения Макарова
Леонид Юзефович «Поход на Бар-Хото» (16+)
В своей книге лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» вновь искусно смешивает историю реальную и вымышленную. Она построена как мемуары русского офицера Солодникова (это придуманный персонаж). Оказавшись в ссылке в Забайкалье в 1930-х, он вспоминает, как 20 лет назад служил советником в монгольской армии. Монголия к тому моменту уже провозгласила независимость от Китая, но тот ее не признавал. Конфликт привел к осаде китайской крепости Бар-Хото, поход на которую и становится центром сюжета. Осмысляя свою жизнь, Солодников тем самым рассуждает о том, как вообще чувствует себя человек в переломные эпохи. Тема актуальная везде и всегда, но особенно здесь и сейчас.
«Редакция Елены Шубиной»
Мишель Уэльбек «Уничтожить» (18+)
В новой книге лауреата Гонкуровской премии и кавалер ордена Почетного легиона смешиваются фирменная злая политическая сатира с тонкой семейной сагой. В конце концов — на кого опереться в сложные времена, если не на родных и близких?
Действие разворачивается в 2027 году. Весь мир боится неуловимой террористической организации, Франция готовится к политическим выборам, по сети гуляет ролик с обезглавливанием министра экономики страны, который на самом деле жив. А помощник министра переживает на фоне всего этого личную трагедию: его отца разбил инсульт.
Corpus, перевод: Мария Зонина
Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин» (18+)
В 2023-м писатель-мистификатор Виктор Пелевин не изменил своей давней традиции: выпускать раз в год роман в начале осени. Вышедшее 29 сентября ровно в 20:23 «Путешествие в Элевсин» — продолжение книг «Transhumanism Inc.» и «KGBT+». Но если вы вдруг их пропустили, читать обе перед новым произведением вовсе не обязательно. Достаточно первой повести сборника «Transhumanism Inc.» «Гольденштерн все» — после нее можно смело погружаться в «Путешествие».
Вводные «Путешествия в Элевсин» такие. Оперативник службы безопасности будущего Маркус получает секретное задание. Надо внедриться в виртуальную игру для баночных мозгов-богачей. Это тщательно смоделированный Рим III века, где виртуальная смерть может быть настоящей — а может и не быть, никогда не знаешь. Правит Римом император Порфирий, который на самом деле искусственный интеллект, таящий угрозу для всего человечества. Маркус то ныряет в эту реальность, где он гладиатор и личный телохранитель Порфирия, то выныривает в кабинет своего начальства, чтобы сверить планы.
«Эксмо»
Бернхард Шлинк «Внучка» (18+)
Немецкий профессор права и юрист Бернхард Шлинк прославился романом «Чтец», ставшим еще популярнее после экранизации Стивена Долдри с Кейт Уинслит и Рэйфом Файнсом в главных ролях. Во «Внучке» он вновь исследует, как травмы прошлого, в том числе коллективные, способны отравить настоящее и сделать невозможным будущее.
Это история о Каспаре и Бригите, которые прожили вместе всю жизнь. В 1960-е она сбежала к нему из ГДР в ФРГ, но лишь в наше время он узнает, какой ценой была обретена ее свобода. И как эта внешняя «свобода» привела к внутренней тюрьме, выход из которой для нее оказался в отказе от самой жизни: расследование Каспара начинается с самоубийства Бригиты. На русском языке роман был опубликован впервые.
«Азбука-Аттикус» («Иностранка»), перевод: Роман Эйвадис
Алексей Иванов «Бронепароходы» (18+)
Новый роман Алексея Иванова вышел в начале 2023-го сразу в двух форматах — более привычном бумажном и в виде аудиосериала, озвученного Сергеем Буруновым. Действие ограничено всего одним годом: от лета 1918-го до лета же 1919-го, зато география простирается широко — в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Сарапуле, Перми, Уфе и Омске пароходы обзаводятся броней, буксиры трансформируются в канонерки, а пассажирские суда — в десантные.
Вот как о книге рассказывает сам Иванов: «Для моих героев важна скорее промышленная война, а не Гражданская. Англо-голландская нефтяная корпорация «Шелл» борется с российской компанией братьев Нобель за Россию как огромный рынок сбыта, за новые месторождения и новые технологии. И Гражданская война позволяет промышленной войне стать беспределом. В итоге я говорю о сути прогресса — индустриального, социального и морального. Разумеется, сюжет моего романа погружен в реальную историю».
«Рипол Классик»
Элизабет Вурцель «Нация прозака» (18+)
Американская журналистка Элизабет Вурцель опубликовала свои мемуары «Нация прозака» более 25 лет назад — и прославилась на весь мир. Ее сравнивали с Сильвией Платт и Джоан Дидион, находили в тексте отголоски Сэлинджера, а экранизация «Нации прозака» с Кристиной Риччи в главной роли сделала автора культовым.
При этом в России книга до этого года не выходила — ее ждали почти 28 лет, то есть дольше, чем «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса. Для Inspiria роман перевела литературный антрополог и писательница, работающая в жанре автофикшен, Ольга Брейнингер.
Inspiria, перевод: Ольга Брейнингер
Оксана Васякина «Роза» (18+)
Заключительная часть трилогии-автофикшена Оксаны Васякиной. Первая книга, «Рана», была посвящена ее маме, вторая, «Степь», — отцу, на этот раз речь пойдет о тете, умершей от туберкулеза. История семьи (в отрефлексированном прустовском варианте) превращается благодаря мастерству Васякиной в рассуждение, какого вообще было женщинам, чья молодость пришлась на 1990-е.
Вот как о книге рассказывает сама писательница. «Иногда я спрашиваю у себя, почему для письма мне нужна фигура извне: мать, отец, Светлана. Почему я не могу написать о себе? Потому что я — это основа отражающей поверхности зеркала. Металлическое напыление. Можно долго всматриваться в изнаночную сторону зеркала и ничего не увидеть, кроме мелкой поблескивающей пыли. Я отражаю реальность».
«Новое литературное обозрение»
Владимир Сорокин «Наследие» (18+)
«Наследие» — заключительная часть трилогии Владимира Сорокина о докторе Гарине. Он живет в мире после ядерного апокалипсиса, в котором насилие считается нормой. Но профессия врача обязывает быть милосердным и сострадательным, даже если тебя окружает абсолютное зло. И герой продолжает пытаться не меняться внутренне, несмотря на внешние метаморфозы. А его необычные наследники и вовсе дают надежду, что у мира еще есть шанс на существование.
Corpus
Квентин Тарантино «Киноспекуляции» (18+)
Документальная книга Квентина Тарантино — это одновременно мемуары и сборник эссе, который мог создать только человек, который по-прежнему по-настоящему любит кино и верит в его магию. Даже если давно разобрался, из какого сора оно растет на практике.
В «Киноспекуляциях» режиссер делится деталями, как сформировал свою насмотренность и на каких фильмах рос. А это множество картин 1970-х: от «Буллита» Питера Йетса до «Побега из Алькатраса» Дона Сигела.
Individuum, перевод: Сергей Козин
Джон Максвелл Кутзее «Поляк» (16+)
Новый роман дважды лауреата «Букера» и обладателя Нобелевской премии по литературе на русском вышел одновременно с международном релизом. (Если вы не читали книг Джона Максвелла Кутзее, то могли видеть экранизации — «Бесчестье» с Джоном Малковичем и «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном.)
На этот раз южноафриканский писатель рассуждает о природе любви: можно ли по-настоящему донести свои чувства на неродном языке? По сюжету польского пианиста Витольда приглашает выступить в Барселоне сообщество Концертный круг меломанов во главе с женой респектабельного банкира Беатрис. Встреча становится судьбоносной для каждого из них.
«Азбука-Аттикус» («Иностранка»), перевод: Марина Клеветенко
Мария Татар «Тысячеликая героиня: Женский архетип в мифологии и литературе» (16+)
Филолог-германист и культуролог Мария Татар изучает фольклор и мифологии в Гарвардском университете. Поэтому к своему масштабному исследованию она подошла со скрупулезностью настоящего ученого — что ничуть не отразилось на форме! В ее труде, который очень легко читается, находится место Чудо-женщине и Шахерезаде, мисс Марпл и Нэнси Дрю, Кэрри Брэдшоу и Китнисс Эвердин. То есть персонажам, доказывающим, что роль лишь матери, супруги и богини-покровительницы главного героя — давно устаревший паттерн.
Протагонистки сражаются и путешествуют, вводят в заблуждение, выступая трикстерами, и рассказывают истории от первого лица: через призму своего субъективного восприятия. И все вместе показывают: канонические архетипы, описанные классиком сравнительной мифологии Джозефом Кэмпбеллом, стоит пересмотреть.
«Альпина Паблишер», перевод: К. Артамонова
Канаэ Минато «Признания» (16+)
Психологический триллер о тайнах прошлого в стиле иямису, когда автор исследует самые темные стороны души человека. Лауреат премии книготорговцев и национальный бестселлер Японии.
Юко Моригути — простая учительница. Она пережила трагедию — ее четырехлетняя дочка утонула в бассейне школы, где она преподает. Полиция посчитала это несчастным случаем из-за невнимательности матери, но Юко уверена: девочку убили. Обезумевшая от горя женщина увольняется, но в последний день семестра собирает класс, учеников которого подозревает, чтобы отомстить.
Inspiria, перевод: Татьяна Шерегеда
Юлия Кристева, Адриен Гетц, Антуан Компаньон, Жан-Ив Тадье, Жером Приер, Лора Эль Макки, Мишель Эрман, Николя Гримальди, Рафаэль Энтовен «Лето с Прустом» (18+)
Как шутил Роберт Пруст, брат Марселя, «к сожалению, чтобы человек нашел время прочесть “В поисках утраченного времени”, ему нужно серьезно заболеть или сломать ногу».
С кратким путеводителем в виде сборника статей по вселенной знаменитой семитомной эпопеи понять масштабный труд проще, а значит и прочтется он быстрее. Авторы — девять профессиональных читателей: литературоведы, философы и историки искусства. Они предлагают вместе задуматься над вопросами, которыми французский писатель задавался еще в 1910-м. Почему любовь часто идет в ногу со страданием? Как хорошо мы знаем близких? Как устроены механизмы памяти? Начинается книга с эссе главного прустоведа Антуана Компаньона о портрете читателя и времени.
Ad Marginem, перевод: Алла Смирнова, Елена Баевская
Евгения Некрасова «Золотинка. Рассказы и поэмы женщинах, медведях и магических существах» (18+)
Сборник короткой прозы и поэм дает старт авторской серии «Новые сказки Евгении Некрасовой». В нем писательница, соосновательница Школы литературных практик и лауреатка многочисленных премий вновь обращается к тому, как женщины сражаются с несправедливым мироустройством, меняя его (и тем самым себя). Иногда — не только с помощью внутренней силы и света, но и мифических существ. Иллюстрации к книге страшных сказок про темноту создала современная художница Ульяна Подкорытова, также мастерски работающая с фольклором и хтонью.
«Редакция Елены Шубиной»
Ханья Янагихара «До самого рая» (18+)
У романа необычная форма. Действие происходит в трех временных периодах, описанных стилистически каждый по-своему и объединенных только одним и тем же домом в Нью-Йорке. В конце XIX века, в 1990-е и на излете XXI столетия здесь живут персонажи с одинаковыми именами, но это не одни и те же люди. И бытование их также альтернативно нашему, хотя на нем и базируется. Насилию, диктатуре и эпидемиям в книге противостоят вновь маленькие жизни, чье благополучие в гуманистической философии Янагихары — высшая ценность.
Corpus, перевод: Александра Борисенко, Виктор Сонькин, Анастасия Завозова, Анна Гайденко
Оливия Мэннинг «Балканская трилогия» (16+)
Отчасти книга основана на биографии самой Мэннинг. Незадолго до начала Второй мировой войны она вышла замуж и вместе с мужем переехала в Бухарест. Равно и главная героиня «Балканской трилогии» Гарриет Прингл эмигрирует с супругом из Польши сначала в Румынию, а затем и в Грецию. Первые семейные кризисы пары накладываются на глобальные события — и жить «долго и счастливо», зная что где-то рядом каждый день погибают люди, оказывается не так просто. Особенно, если настоящей любви между ними, возможно, и не было. А значит куда ей — победить смерть.
Ad Marginem, перевод: Дарья Горянина
Жан-Батист Андреа «Моя королева» (16+)
Вообще Жан-Батист Андреа — режиссер. И довольно успешный. Вы могли видеть его картины «Полный облом» с Дэвидом Швиммером и Саймоном Пеггом или «Братство слез» с Жереми Ренье и Одри Флеро. При этом его литературная карьера складывается не менее успешно — в начале ноября он получил Гонкуровскую премию за свою вторую книгу «Относитесь к ней внимательно».
А «Моя королева» — его дебютный роман. Кинематографичная (а как иначе могло быть у режиссера!) и трогательная история отношений юного Шелла, которого окружающие считают странным, и девочки с фиолетовыми глазами Вивьен. С ней он может быть самим собой и поэтому готов служить своей королеве, к чему бы эта преданности ни привела.
NoAge («Поляндрия»), перевод: Мария Пшеничникова
Дэвид Бернс «Терапия одиночества: Как научиться общаться, дружить и любить» (18+)
Нон-фикшен об одиночестве и том, как его преодолеть, актуален сегодня как никогда. Американский психиатр и психотерапевт Дэвид Бернс по классике жанра сам прошел этот трудный путь, а затем уже взялся помогать другим и делиться экспертным опытом.
В своей книге он рассказывает, как выстроить здоровые отношения и прекратить разрушать себя с помощью непонятных людей, которых мы зачем-то впускаем в свою жизнь. В итоге «Терапия одиночества», возможно, станет первым шагом на пути к принятию и любви к себе, без которых невозможно все остальное.
«Альпина Паблишер», перевод: Марина Булычева
Илья Мамаев-Найлз «Год порно» (18+)
Автофикшен про взросление: какого это быть 23-летним в 2020-х, со скандалом сепарироваться от родителей, спать в машине, днем работать бариста в кофейне, а по вечерам переводить порнофильмы. В случае главного героя Марка все еще осложняется тем, что он наполовину мариец — и поиски себя и новой маскулинности сочетаются еще и с бытовой ксенофобией. Дебютная книга писателя из Йошкар-Олы Ильи Мамаева-Найлза неожиданно стала хитом этого года — возможно, из-за ее действительно подкупающей искренности.
No Age («Поляндрия») совместно с «Есть смысл»
Лидия Милле «Последнее лето» (18+)
Антиутопия-притча о том, что остается детям, если родители почти разрушили мир (он же царствие земное). Пока же все вместе отдыхают в особняке на берегу озера. Взрослые устраивают оргии, злоупотребляя алкоголем и запрещенными веществами. 12 детей свысока наблюдают за их деградацией и играют в игру, цель которой — не выдать, кто твои мама и папа. Но на побережье надвигается шторм, избежать которого не получится. И положиться дети могут только на себя.
«Синдбад», перевод: Вера Санина
Александра Шалашова «Салюты на той стороне» (18+)
Дважды лауреатка премии «Лицей» окончила Литинститут им. Горького, поэтому прекрасно знает, как устроена реальность с точки зрения структуралистов. Она по определению не может быть объективной, а интерсубъективна — формируется на стыке мнений разных людей. Возможно, именно поэтому рассказчиков в романе Шалашовой сразу 11 — и все они не слишком надежные. Это маленькие пациенты санатория и его воспитатели. Начинается война, взрывают мост, и они остаются оторванными от другого берега и Города, где остались их семьи. Заканчивается продовольствие, возникают новые социальные иерархии, а люди, лишенные любви, постепенно разчеловечиваются.
«Альпина. Проза»
Комментарии (0)