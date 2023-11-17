Названы лучшие научно-популярные книги 2023 года — по версии премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

Лучшими переводческо-издательскими работами — победителями премии «Просветитель.Перевод» — признаны:

в номинации «Гуманитарные науки» — книга Анила Сета «Быть собой. Новая теория сознания». Награду получил коллектив издательства «Альпина нон-фикшн»: переводчица Мария Десятова, научный редактор Ольга Ивашкина и редактор Наталья Нарциссова.

Награду получил коллектив издательства «Альпина нон-фикшн»: переводчица Мария Десятова, научный редактор Ольга Ивашкина и редактор Наталья Нарциссова. в номинации «Естественные и точные науки» — книга Сиддхартхи Мукерджи «Ген. Очень личная история». Награду вручили коллективу издательства CORPUS: переводчице и редактору Ольге Волковой и переводчице Ксении Сайфулиной.

«Качество перевода, его одновременно точность, легкость, соответствие нормам современного русского литературного языка — целый ряд факторов именно переводческой работы были для нас ключевыми. В победивших книгах они сходятся гармонично», — прокомментировал работу и выбор жюри премии «Просветитель.Перевод» его председатель Олег Воскобойников.

Напомним, в шорт-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2023 году в общей сложности вошли 16 изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Полный список претендентов на награды мы публиковали здесь.

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