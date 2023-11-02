Выходит новый роман Владимира Сорокина «Наследие» — заключительная часть трилогии о докторе Гарине

Трилогия Владимира Сорокина о докторе Гарине началась с повести «Метель» 2010 года. Книга соединяла мотивы классических русских произведений и фантастические элементы. Повесть завоевала литературную премию «НОС», а в 2020‑м получила приз «Супер‑НОС» как лучшая книга десятилетия. «Метель» задумывалась как одиночное произведение, но в 2021 году Сорокин неожиданно представил продолжение — роман «Доктор Гарин».

Теперь, в романе «Наследие», Сорокин изображает новую стадию постапокалиптического упадка в далеком, но узнаваемом будущем. Оно наступило и прошло, ядерная война почти забыла, однако мир так и не наступил: насилие стало нормой и потребностью, терпимость к нему заразней, чем боливийский вирус.

«Герои романа несутся с востока на запад на поезде, чей образ вечен и един для русской, советской и постсоветской литературы. Его топливо — люди, не в метафорическом, а в буквальном смысле, и им некуда больше бежать. Но чудесный доктор и его необычные наследники дают надежду на то, что у обезумевшего мира есть не только конец, но и более счастливое продолжение», — отмечают в издательстве Coprus, которое выпускает книгу.