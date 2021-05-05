«Доктор Гарин»: Почему новый роман Владимира Сорокина (внезапно!) дарит надежду?

Те, кто знаком с русской литературой 1990-х-начала 2000-х поверхностно (за что никто не вправе их судить), зачастую думают, что в ней функционировали только две полноценные единицы — Виктор Пелевин и Владимир Сорокин. Первый — сквозь темные очки программировал будущее страны и мира руками криэйторов, оборотней и Петра Пустоты, второй — с полуулыбкой попивая водку «Бедный еврей», вроде как упражняясь в стилистике, безжалостно впечатывал в асфальт Россию в «Сахарном кремле» и «Дне опричника». Однако в этот раз умелый стилист оказался несколько гуманнее.

«Доктор Гарин» — это сиквел «Метели», шикарной стилизации под классику XIX века, книги, которую Сорокин написал еще десять лет назад. Сам автор не стал напускать на идею пафоса — в интервью «Новой газете» он признался, что это была просто вуайеристская идея: взглянуть на то, что стало с доктором Гариным десять лет спустя. А получился приключенческий роман — жанр, который находится сейчас как минимум в летаргическом сне.