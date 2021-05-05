«Доктор Гарин»: Почему новый роман Владимира Сорокина (внезапно!) дарит надежду?

В издательстве Corpus вышел роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин», ставший продолжением его эстетской «Метели». Книжный обозреватель «Собака.ru» Игорь Топорков рассказывает, почему в этом тексте упражнения в стилистике отходят на второй план, а куда важнее то, что нам всем так нужен хэппи-энд.
Те, кто знаком с русской литературой 1990-х-начала 2000-х поверхностно (за что никто не вправе их судить), зачастую думают, что в ней функционировали только две полноценные единицы — Виктор Пелевин и Владимир Сорокин. Первый — сквозь темные очки программировал будущее страны и мира руками криэйторов, оборотней и Петра Пустоты, второй — с полуулыбкой попивая водку «Бедный еврей», вроде как упражняясь в стилистике, безжалостно впечатывал в асфальт Россию в «Сахарном кремле» и «Дне опричника». Однако в этот раз умелый стилист оказался несколько гуманнее.
«Доктор Гарин» — это сиквел «Метели», шикарной стилизации под классику XIX века, книги, которую Сорокин написал еще десять лет назад. Сам автор не стал напускать на идею пафоса — в интервью «Новой газете» он признался, что это была просто вуайеристская идея: взглянуть на то, что стало с доктором Гариным десять лет спустя. А получился приключенческий роман — жанр, который находится сейчас как минимум в летаргическом сне.
С точки зрения стиля, это совсем не «Метель-2». Да, первые строки романа (письмо Гарина пациенту) создают такую иллюзию, но она довольно скоро развеивается. Да и сам Гарин «уже не тот» — не доктор общей практики, а врач-психиатр, который лечит по уникальной методике. Его пациенты — political beings, в которых без труда угадываются лидеры стран не существующей ныне «Большой восьмерки». Гарин больше всех общается с Ангелой (Владимир Сорокин, кстати, живет в Берлине), да и вообще в процессе выясняется, что политики — это никто иные как говорящие задницы.
Приключенческая составляющая начинается, когда Гарин со своими пациентами ударяется в бега: в мире романа все воюют со всеми, а Россия разделена на множество зон влияния. В пути Гарин и ко мало того, что встречают огромное количество персонажей (в том числе знакомых по «Метели»), так еще и Сорокин успевает заняться тем, что так любит — поупражняться в стилях. Тут тебе и Дон Кихон с Санчо Пансо, и старая знакомая русская литература XIX века, и рыцарство, и даже коллега-конкурент Виктор Пелевин.
Описывать отдельные детали и сцены романа нет смысла — как и всегда у Сорокина, блестящие эпизоды хоть и блестящие, но наиболее ценны они, когда складываются в общую картину. Хотя, конечно, трудно не улыбнуться, когда тебе сообщают, что бежать по просторам России XXII века проще всего на «маяковских» — трехметровых брутальных роботах, питающихся мусором (экоактивизм!).
Главными в «Докторе Гарине» видятся ровно две вещи. Во-первых, Владимир Сорокин возвещает об абсолютном бессилии силы — этот сумасшедший мир (хоть на дворе и XXII век, но все всё понимают) не спасут ни политики, ни силовики. Не то что не спасут, они его даже угробить не в состоянии. Во-вторых, главным, как и сотни лет назад, становится русский литературоцентричный интеллигент. И хэппи-энд, так не свойственный ни этой жизни, ни современной русской литературе, это только подтверждает.
Владимир Сорокин, безжалостный стилист с бородкой-эспаньолкой, внезапно стал тем, кто подарил искушенному читателю, привыкшему к тлену, надежду. Кажется, это значит, что все будет хорошо.
Роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин» вышел в издательстве Corpus.
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