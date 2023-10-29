В Петербурге открылась выставка о журналистах-расследователях

Выставка «Короли репортажа» охватывает события длинной в 200 лет. Одним из первых авторов собственных расследований считается Александр Пушкин, который в начале XIX века отправился собирать информацию о Пугачевском восстании. Выставка рассказывает о том, как писатель опрашивал свидетелей и участников тех событий и посещал основные места, связанные с бунтом. Также как на журналиста экспозиция дает возможность взглянуть на Федора Достоевского, написавшего запрещенное расследование о серии пожаров в Петербурге в 1862 году. Поездка Антона Чехова на Сахалин и публикация им собранной там информации также относится к одним из важнейших вех отечественной публицистики.

«Первым человеком, который получил в России титул "король репортажа" был знаменитый писатель Владимир Гиляровский, выступивший автором серии журналистских расследований в начале ХХ века. С того времени в историю российской журналистики свои имена вписали многие выдающиеся расследователи, многие из которых из-за своей работы погибли. Главным вехам этого жанра в отечественной истории и посвящена наша выставка, которая продлится до 20 января следующего года», — цитирует ТАСС куратор выставки Наталья Бачинская.

На площадке выставки также открылся мемориал, посвященный наиболее известным журналистам, погибшим в России за последние 30 лет. Он собрал истории генерального директора ОРТ Владислава Листьева, убитого в 1995 году, журналисток Анны Политковской и Натальи Эстимировой. Всего речь идет о более чем 80 журналистах. Экспозиция будет доступна до 20 января 2024 года.

Недавно открылась выставка ленинградского художника-графика Максима Ушакова-Поскочина. В экспозиции предоставлены плакаты, оформленные художником, его печатная графика, рисунки и живопись, а также макеты обложек и книг 1920-1930-х годов, которые чудом смогла сохранить семья художника.