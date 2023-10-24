Выставка ленинградского художника-графика Максима Ушакова-Поскочина открылась в Библиотеке книжной графики

В экспозиции предоставлены плакаты, оформленные художником, его печатная графика, рисунки и живопись, а также макеты обложек и книг 1920-1930-х годов, которые чудом смогла сохранить семья художника. «В биографии Максима Ушакова-Поскочина, как в зеркале, отразилась эпоха начала XX века — стремительная, драматичная, наполненная творческой энергией. Нельзя сказать, что карьера художника оборвалась на пике — мы видели только ее рост, и он мог продолжаться дальше», — отмечают куратор выставки Кирилл Перепечкин.
Максим Ушаков-Поскочин родился в 1893 году в деревне Колголема Петербургской губернии. Учился в гимназии в Петрозаводске, где жили в то время его родители, а по окончании, увлеченный искусством, уехал в Петербург: в 1912 году поступил в мастерскую художника-графика Дмитрия Кардовского, а позже — на факультет живописи Академии художеств в мастерскую живописца Александра Савинова.
Учеба в Академии была прервана разразившимися войнами. Ушаков-Поскочин ушел добровольцем на фронт, с 1914 по 1917 год служил сначала в санитарной части, затем — в артиллерии. В 1918 году был вновь призван уже в Красную армию. Вернуться в Академию художеств он смог лишь в 1921 году, окончив обучение в 1924-ом: на следующий год он уже участвовал в Международной выставке в Париже, на которой получил почетный диплом за свои плакаты на ленинскую тему.
Когда началась Великая Отечественная война, Ушаков-Поскочин одним из первых вступил Народное ополчение, но уйти на фронт не успел. 6 июля 1941 года он был арестован органами НКВД — с тех пор семья художника ничего о нем не знала. В мае 1942-го он был приговорен Особым совещанием Красноярского края к восьми годам в ИТЛ по «политической» статье 58-10: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений». Реабилитировали художника в 1956 году.
Куратор выставки — о жизни и творчестве Максима Ушакова-Поскочина:
В короткий отрезок длинною 17 лет уместилась активная творческая работа Максима Ушакова-Поскочина. В 1924 году он окончил живописное отделение Академии художеств, в 1941 был арестован. После трагедии — как после извержения вулкана — наследие художника покрылось пеплом забвения. Лишь благодаря семье оно было вновь открыто и бережно сохранено. Сейчас перед нами практически полная коллекция работ художника, не потерянная и не разделенная по музеям и частным собраниям. Часть этого наследия можно увидеть на выставке в Библиотеке книжной графики. Более 100 работ — макеты обложек и плакатов, рисунки и оформленные книги, собранные в двух залах — демонстрируют стремительное творческое развитие и талант художника.
Он начал с оформления обложек для Крестьянской библиотеки и Ленинской серии после выпуска из Академии художеств — революционная стилистика, агитация, лозунги, крестьяне и рабочие, авангард. Остановился (был остановлен), работая с крупными советскими издательствами. Оформил большое число книг для Академии, в том числе сочинения Лермонтова, Шекспира, Ювенала, регулярно получал заказы от «Государственного издательства», «Музгиза», издательства «Государственный Эрмитаж», «Молодая гвардия» и др.
Выставка «Максим Ушаков-Поскочин (1893-1943). Ленинградский художник-график» открыта до 15 ноября 2023 года в Библиотеке книжной графики на 7-й Красноармейской улице, 30.
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