Выставка ленинградского художника-графика Максима Ушакова-Поскочина открылась в Библиотеке книжной графики

Максим Ушаков-Поскочин родился в 1893 году в деревне Колголема Петербургской губернии. Учился в гимназии в Петрозаводске, где жили в то время его родители, а по окончании, увлеченный искусством, уехал в Петербург: в 1912 году поступил в мастерскую художника-графика Дмитрия Кардовского, а позже — на факультет живописи Академии художеств в мастерскую живописца Александра Савинова.

Учеба в Академии была прервана разразившимися войнами. Ушаков-Поскочин ушел добровольцем на фронт, с 1914 по 1917 год служил сначала в санитарной части, затем — в артиллерии. В 1918 году был вновь призван уже в Красную армию. Вернуться в Академию художеств он смог лишь в 1921 году, окончив обучение в 1924-ом: на следующий год он уже участвовал в Международной выставке в Париже, на которой получил почетный диплом за свои плакаты на ленинскую тему.

Когда началась Великая Отечественная война, Ушаков-Поскочин одним из первых вступил Народное ополчение, но уйти на фронт не успел. 6 июля 1941 года он был арестован органами НКВД — с тех пор семья художника ничего о нем не знала. В мае 1942-го он был приговорен Особым совещанием Красноярского края к восьми годам в ИТЛ по «политической» статье 58-10: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений». Реабилитировали художника в 1956 году.