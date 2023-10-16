От Пелевина до Юзефовича: 10 лучших новых книг, чтобы прочесть осенью

Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин» (18+)

В 2023-м писатель-мистификатор Виктор Пелевин не изменил своей давней традиции: выпускать раз в год роман в начале осени. Вышедшее 29 сентября ровно в 20:23 «Путешествие в Элевсин» — продолжение книг «Transhumanism Inc.» и «KGBT+». Но если вы вдруг их пропустили, читать обе перед новым произведением вовсе не обязательно. Достаточно первой повести сборника «Transhumanism Inc.» «Гольденштерн все» — после нее можно смело погружаться в «Путешествие».

Вводные «Путешествия в Элевсин» такие. Оперативник службы безопасности будущего Маркус получает секретное задание. Надо внедриться в виртуальную игру для баночных мозгов-богачей. Это тщательно смоделированный Рим III века, где виртуальная смерть может быть настоящей — а может и не быть, никогда не знаешь. Правит Римом император Порфирий, который на самом деле искусственный интеллект, таящий угрозу для всего человечества. Маркус то ныряет в эту реальность, где он гладиатор и личный телохранитель Порфирия, то выныривает в кабинет своего начальства, чтобы сверить планы.

Подробнее о книге мы рассказывали здесь.

Сентябрь, «Эксмо»