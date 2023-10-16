От Пелевина до Юзефовича: 10 лучших новых книг, чтобы прочесть осенью

Новые романы Виктора Пелевина и Леонида Юзефовича, детективный триллер «Обвинение», получивший высокую оценку New York Times и клуба Риз Уизерспун, нон-фикшен Квентина Тарантино «Киноспекуляции» и исследование Павла Басинского про Левина из «Анны Карениной» — рассказываем о главных книжных новинках осени.
Виктор Пелевин «Путешествие в Элевсин» (18+)
В 2023-м писатель-мистификатор Виктор Пелевин не изменил своей давней традиции: выпускать раз в год роман в начале осени. Вышедшее 29 сентября ровно в 20:23 «Путешествие в Элевсин» — продолжение книг «Transhumanism Inc.» и «KGBT+». Но если вы вдруг их пропустили, читать обе перед новым произведением вовсе не обязательно. Достаточно первой повести сборника «Transhumanism Inc.» «Гольденштерн все» — после нее можно смело погружаться в «Путешествие».
Вводные «Путешествия в Элевсин» такие. Оперативник службы безопасности будущего Маркус получает секретное задание. Надо внедриться в виртуальную игру для баночных мозгов-богачей. Это тщательно смоделированный Рим III века, где виртуальная смерть может быть настоящей — а может и не быть, никогда не знаешь. Правит Римом император Порфирий, который на самом деле искусственный интеллект, таящий угрозу для всего человечества. Маркус то ныряет в эту реальность, где он гладиатор и личный телохранитель Порфирия, то выныривает в кабинет своего начальства, чтобы сверить планы.
Подробнее о книге мы рассказывали здесь.
Сентябрь, «Эксмо»
Квентин Тарантино «Киноспекуляции» (18+)
Документальная книга Квентина Тарантино — это одновременно мемуары и сборник эссе, который мог создать только человек, который по-настоящему любит кино и верит в его магию. Она посвящена тому, как режиссер формировал свою насмотренность и на каких фильмах рос. А это множество картин: от «Буллита» Питера Йетса до «Побега из Алькатраса» Дона Сигела.
Сентябрь, Individuum
Леонид Юзефович «Поход на Бар-Хото» (16+)
В новой книге лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» вновь искусно смешивает историю реальную и вымышленную. Она построена как мемуары русского офицера Солодникова (это придуманный персонаж). Оказавшись в ссылке в Забайкалье в 1930-х, он вспоминает, как 20 лет назад в 1912–1914 годах служил советником в монгольской армии. Монголия к тому моменту уже провозгласила независимость от Китая, но тот ее не признавал. Конфликт привел к осаде китайской крепости Бар-Хото, поход на которую и становится центром сюжета. Осмысляя свою жизнь, Солодников тем самым рассуждает о том, как вообще чувствует себя человек в переломные эпохи. Тема актуальная везде и всегда, но особенно здесь и сейчас.
Октябрь, «Редакция Елены Шубиной»
Российская обложка еще не утверждена
Джон Максвелл Кутзее «Поляк» (16+)
Новый роман дважды лауреата «Букера» и обладателя Нобелевской премии по литературе не только впервые выходит на русском, но и одновременно с международном релизом. (Если вы не читали его книг, то могли видеть экранизации — «Бесчестье» с Джоном Малковичем и «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном.) На этот раз южноафриканский писатель рассуждает о природе любви, можно ли по-настоящему донести свои чувства на неродном языке. По сюжету польского пианиста Витольда приглашает выступить в Барселоне сообщество Концертный круг меломанов во главе с женой банкира Беатрис. Встреча становится судьбоносной для каждого из них.
Октябрь, «Азбука-Аттикус»
Дениз Мина «Обвинение» (16+)
Шотландскую писательницу часто называют современной королевой детективов. Ее новая работа стала «Лучшим криминальным романа года» по версии New York Times, а также попала в фавориты книжного клуба Риз Уизерспун.
Тихая и респектабельная жизнь Анны Макдональд рушится в один день, когда муж сообщает ей, что хочет развестись. Чтобы отвлечься, она слушает true crime подкаст, в котором рассказывается о семье, убитой на яхте. Внезапно Анна понимает, что жертвой стал ее знакомый, а преступление может быть связано с событиями прошлого. Она берется за собственное расследование.
Октябрь, Metamorphoses
Антонио Муньос Молина «Ночь времен» (18+)
В импринте издательства «Поляндрия» NoAge уже выходила книга современного испанского классика «Зима в Лиссабоне». Его новая работа — масштабный роман в тысячу страниц о Гражданской войне на его родине. В жерновах истории оказывается главный герой Игнасио Абель. В 1936 году вдали от Испании он вспоминает как семью, которую ему пришлось покинуть, так и женщину, ставшую его настоящей любовью. Чувства к ней зародились за год до начала междоусобицы, но оказались обречены, как и люди, помимо воли оказавшиеся втянутыми в конфликт.
Октябрь, NoAge
Клаудиа Зейферт, Джейсон Девива «Жизнь после травмы: Как помочь близкому с посттравматическим стрессовым расстройством» (16+)
Клаудиа Зейферт и Джейсон Девива — клинические психологи, специализирующиеся на работе с людьми с посттравматическим стрессовым расстройством. В простой и доступной форме они объясняют, как помочь близким, страдающим ПТСР, не повредив при этом собственной психике — адаптироваться, расставить границы и вместе шаг за шагом идти к восстановлению. А также как быть, если вы все же не смогли справиться с нагрузкой.
Октябрь, «Альпина Паблишер»
Павел Басинский «Подлинная история Константина Левина» (16+)
Писатель и литературовед Павел Басинский — дважды лауреат премии «Большая книга»: в 2010-м он получил награду за нон-фикшен «Лев Толстой: бегство из рая», а в 2022-м — за «Подлинную историю Анны Карениной». В «Подлинной истории Константина Левина» он продолжает смотреть на загадки и парадоксы романа Толстого — а собранные им все вместе факты ведут к не самым очевидным, с точки зрения классических трактовок, выводам. Это увлекательное и почти детективное расследование, где равно важны и академическая, и беллетристическая составляющие. Веди по мнению Басинского, в линии Левина в «Анне Карениной» «есть самопознание Толстого, его своего рода дневник».
Ноябрь, «Редакция Елены Шубиной»
Кирилл Рябов «Дирижабль» (18+)
Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и трижды финалист «Национального бестселлера» («Пес», «Сжигатель трупов», «Фашисты») в новом романе рассуждает о любви и зависимостях — в фирменной мрачной манере. А еще — писательстве, получении литнаград и экранизациях. Как говорится, все совпадения с реальной жизнью случайны и не случайны!
Октябрь-ноябрь, «Городец»
Михаил Шемякин
Михаил Шемякин «Моя жизнь: до изгнания» (18+)
Особенно близкий сердцу каждого петербуржца художник в мае отметил 80-летие. К юбилею Михаила Михайловича в «Редакции Елены Шубиной» готовится уникальное издание — красочная автобиография. В ней он не только сам рассказывает о бытовании художников в Советском Союзе, но и иллюстрирует текст собственными рисунками. Например, это история о том, как из-за нежелания следовать канонам соцреализма Шемякин оказался в психиатрической больнице и смог выйти из нее только через полгода благодаря стараниям мамы.
Ноябрь, «Редакция Елены Шубиной»
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