В номинационный список одиннадцатого сезона премии вошли книги и электронные публикации, претендующие на статус «лучшего произведения фантастического жанра, оригинального по тематике, образам и стилю». Публикуем список.
Номинантами литературной премии «Новые горизонты» в 2023 году стали:
- Иван Белов — «Заступа». Астрель-СПб, 2023.
- Ксения Буржская — «Пути сообщения». Inspiria, 2023.
- Ина Голдин и Гертруда Пента — «Твоя капля крови». Popcorn Books, 2023.
- Алла Горбунова — «Ваша жестянка сломалась». Редакция Елены Шубиной, 2023.
- Константин Зарубин — «Повести л-ских писателей». Редакция Елены Шубиной, 2023.
- Дмитрий Захаров — «Комитет охраны мостов». Редакция Елены Шубиной, АСТ, 2022.
- Анастасия Иванова — «Альтер эво». Астрель-СПб, 2023.
- Павел Крусанов — «Игры на свежем воздухе». Азбука-Аттикус, 2023.
- Кирилл Куталов — «Ovum». Электронная публикация.
- Наталия Лазарева — «Устье». Иерусалим: Млечный путь, 2022.
- Яна Летт — «Препараторы. Зов ястреба». АСТ, 2023 (по факту — 2022).
- Ася Михеева — «Граница сред». Электронная публикация.
- Глория Му — «Игра в Джарт». ЛитРес: Издательство, Яуза-каталог, 2022.
- Виктор Пелевин — «KGBT+». Эксмо, 2022.
- Иван Прохоров — «Метро». Электронная публикация.
- Михаил Харитонов — «Факап». ИД «Городец», 2022.
- Уна Харт — «Хозяйка Шварцвальда». Inspiria, 2023.
- Владимир Чернявский — «Телефонист». Электронная публикация.
- Эдуард Шифман — «Подводный город Протто». Издательские решения, 2022.
Премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым с целью «поощрения авторов, которые отважно исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей, и осваивают тот язык, на котором будет говорить наша фантастика завтра». В состав жюри 2023 года вошли критик и исследователь фантастики Алексей Лукашин, книжный обозреватель Максим Мамлыга, книжный критик Константин Мильчин, а также писатели Вадим Нестеров и Алексей Сальников.
Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Евгений Водолазкин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие авторы.
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