18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

«Ваша жестянка сломалась» Горбуновой, «Комитет охраны мостов» Захарова и «KGBT+» Пелевина: объявлены номинанты премии «Новые горизонты»-2023

Поделиться:

В номинационный список одиннадцатого сезона премии вошли книги и электронные публикации, претендующие на статус «лучшего произведения фантастического жанра, оригинального по тематике, образам и стилю». Публикуем список.

Номинантами литературной премии «Новые горизонты» в 2023 году стали:

  • Иван Белов — «Заступа». Астрель-СПб, 2023.
  • Ксения Буржская — «Пути сообщения». Inspiria, 2023.
  • Ина Голдин и Гертруда Пента — «Твоя капля крови». Popcorn Books, 2023.
  • Алла Горбунова — «Ваша жестянка сломалась». Редакция Елены Шубиной, 2023.
  • Константин Зарубин — «Повести л-ских писателей». Редакция Елены Шубиной, 2023.
  • Дмитрий Захаров — «Комитет охраны мостов». Редакция Елены Шубиной, АСТ, 2022.
  • Анастасия Иванова — «Альтер эво». Астрель-СПб, 2023.
  • Павел Крусанов — «Игры на свежем воздухе». Азбука-Аттикус, 2023.
  • Кирилл Куталов — «Ovum». Электронная публикация.
  • Наталия Лазарева — «Устье». Иерусалим: Млечный путь, 2022.
  • Яна Летт — «Препараторы. Зов ястреба». АСТ, 2023 (по факту — 2022).
  • Ася Михеева — «Граница сред». Электронная публикация.
  • Глория Му — «Игра в Джарт». ЛитРес: Издательство, Яуза-каталог, 2022.
  • Виктор Пелевин — «KGBT+». Эксмо, 2022.
  • Иван Прохоров — «Метро». Электронная публикация.
  • Михаил Харитонов — «Факап». ИД «Городец», 2022.
  • Уна Харт — «Хозяйка Шварцвальда». Inspiria, 2023.
  • Владимир Чернявский — «Телефонист». Электронная публикация.
  • Эдуард Шифман — «Подводный город Протто». Издательские решения, 2022.

Поэт и прозаик Алла Горбунова — об отношении к телу, материнстве и аниме

Премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым с целью «поощрения авторов, которые отважно исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей, и осваивают тот язык, на котором будет говорить наша фантастика завтра». В состав жюри 2023 года вошли критик и исследователь фантастики Алексей Лукашин, книжный обозреватель Максим Мамлыга, книжный критик Константин Мильчин, а также писатели Вадим Нестеров и Алексей Сальников.

Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Евгений Водолазкин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие авторы.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Виктор Пелевин, Алла Горбунова

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: