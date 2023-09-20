Премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым с целью «поощрения авторов, которые отважно исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей, и осваивают тот язык, на котором будет говорить наша фантастика завтра». В состав жюри 2023 года вошли критик и исследователь фантастики Алексей Лукашин, книжный обозреватель Максим Мамлыга, книжный критик Константин Мильчин, а также писатели Вадим Нестеров и Алексей Сальников.

Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Евгений Водолазкин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие авторы.

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