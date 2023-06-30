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В Петербурге показали сборник документов первого губернатора города Александра Меншикова

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В издание вошли более чем 800 редких документов из походной канцелярии чиновника. Их содержание ярко иллюстрирует события петровской эпохи и нравы ближайшего окружения императора.

Скриншот: Лекторий Dостоевский YouTube

«Походная канцелярия Меншикова - это письма, донесения, указы, различные армейские табели, списки и многие другие документы, которые приходили в канцелярию светлейшего князя. Это издание, которое я имею честь представить, явилось результатом многолетней работы нашего коллектива, его публикация стала возможной благодаря гранту Российского фонда фундаментальных исследований», - рассказала и.о. заведующего Научно-историческим архивом и группой источниковедения СПбИИ РАН Татьяна Базарова.

Официальные документы походной канцелярии содержат в себе ценную информацию о строительстве и обороне Петербурга. Это издание содержит не только чистовые документы, но и многие сохранившиеся черновики, публикуемые письма и бумаги сопровождаются вводной аналитической статьей, раскрывающей их значение и роль в понимании исторического контекста эпохи Петра I.

На прошлой неделе Музей Анны Ахматовой представил около 200 подлинных рукописей поэтов XX века. Посетители выставки смогут увидеть, каким был почерк Николая и Льва Гумилевых, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, а также Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.

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