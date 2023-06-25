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Книги

Письмо Толкина поклоннице ушло с молотка за 20 тысяч долларов

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При этом изначально аукционный дом Bonhams выставил цену в два раза ниже. Письмо, написанное в июне 1955 года, адресовано мисс Ф.Л. Перри. Женщина была первой поклонницей автора и прислала ему отзыв на «Властелина колец».

Astfreelancer / Shutterstock.com

В своем письме читательница отметила, что книга «дает эффект легкости». В ответ писатель поблагодарил ее, но в ответном обращении рассказал о процессе подготовке книги. Она множество раз корректировалась. Весь процесс скорее «напоминал подъём в гору в тяжелых ботинках против сильного ветра и в полной темноте». Толкин также сравнил себя со своими героями. Автор пишет, что не очень любит людей в своей массе, поэтому предпочёл бы жить в уединенных местах. Он достаточно робкий и явно испытал бы тревогу, если бы пришлось отказаться от любимой еды или табака. По мнению писателя, это хорошее описание хоббита.

Толкин продолжал переписываться с поклонницей вплоть до 1961 года. В те времена ему нравилось отвечать на письма, он не чувствовал в этом обременения.

Мы рассказывали , что редкое второе издание поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» 1828 года было выставлено на аукцион.

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