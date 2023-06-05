Редкое второе издание поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» 1828 года выставлено на аукцион

Также в рамках аукциона выставят первую отдельно изданную книгу на тот момент 19-летнего Александра Грибоедова «Молодые супруги. Комедия в одном действии, в стихах», выпущенную в 1815 году и оцененную в 350 тысяч рублей. Экземпляр представлен в цельнокожаном переплете эпохи с золотым тиснением по крышкам и корешку. На титульном листе имеется штемпельный экслибрис легендарного московского букиниста, купца Павла Васильевича Щапова (1848-1888), в библиотеке которого хранилось свыше 30 000 томов старопечатных, новиковских, масонских и других изданий.