Редкое второе издание поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» 1828 года выставлено на аукцион

Поэт работал над ней три года, с 1817 по 1820 год, и впервые «Руслан и Людмила» была напечатана в отрывках в русском литературном журнале «Сын отечества» весной 1820 года. В мае того же года вышло первое отдельное издание — и сразу вызвало волну критики.
О первых изданиях поэмы «Руслан и Людмила»:
критик Павел Катенин обвинил Пушкина, наоборот, в недостаточной народности и излишнем «приглаживании» русских сказок в духе французских салонных повестей. Однако, все же большая часть читающей публики приняла поэму восторженно. Считается, что с появления «Руслана и Людмилы» началась всероссийская слава Пушкина. В 1828 году поэт подготовил второе издание своей поэмы, добавив эпилог («Так, мира житель равнодушный...») и так называемый пролог, которым стало знаменитое стихотворение: «У лукоморья дуб зеленый...». Помимо того, он сократил многие эротические эпизоды и лирические отступления.
Как отмечают в «Литфонде», который проведет торги 8 июня — в 224-й день рождения Александра Пушкина, второе издание поэмы является «библиографической редкостью», а в издательской обложке книга «вовсе ненаходима». Раритет обладает коллекционной ценностью музейного уровня и выставлен на аукцион по ставке 3 миллиона рублей.
В числе других лотов аукциона — комплект пушкинского литературного альманаха «Полярная звезда», стартовая цена которого составляет 1,5 миллиона рублей. Он служил «карманной книжкой для любительниц и любителей русской словесности», а на деле был журналом декабристов, который издавали в том числе поэт Кондратий Рылеев и публицист Александр Бестужев. Также на торги выставлено третье и последнее прижизненное миниатюрное издание Александра Пушкина «Евгений Онегин, роман в стихах» 1837 года. Начальная ставка лота — 800 тысяч рублей.
Также в рамках аукциона выставят первую отдельно изданную книгу на тот момент 19-летнего Александра Грибоедова «Молодые супруги. Комедия в одном действии, в стихах», выпущенную в 1815 году и оцененную в 350 тысяч рублей. Экземпляр представлен в цельнокожаном переплете эпохи с золотым тиснением по крышкам и корешку. На титульном листе имеется штемпельный экслибрис легендарного московского букиниста, купца Павла Васильевича Щапова (1848-1888), в библиотеке которого хранилось свыше 30 000 томов старопечатных, новиковских, масонских и других изданий.
За миллион рублей на аукционе выставлен альбом оригинальных офротов, состоящий из 60 работ художника Ивана Шишкина. Он был выпущен в 1894 году товариществом Адольфа Маркса как ретроспектива — Шишкин собрал и переиздал созданные им за 20 лет. Так, напечатанный с подлинных авторских досок альбом стал необходимым экспонатом графических кабинетов не только русских, но и европейских музеев.
Также во второй сессии торгов заявлена первая книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом: стихи», выпущенная в 1910 году в Москве. Сама Цветаева про первый свой поэтический сборник писала: «Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, — взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе ...». Начальная цена лота — 330 тысяч рублей.
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