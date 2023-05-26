В издательстве НЛО выходит метафизическое исследование Софьи Хаги «Пелевин и несвобода»

В центре внимания профессора русской литературы Мичиганского университета — философская проблема свободы в контексте художественного мировоззрения писателя.
О книге Софьи Хаги «Пелевин и несвобода»:
Проза Виктора Пелевина стала выражением сомнений и страхов поколения 1990-х годов, пытавшегося сформулировать и выстроить новые жизненные стратегии на руинах распавшейся империи. Несмотря на многолетний читательский успех, тексты Пелевина долго не становились предметом серьезной литературоведческой рефлексии. Книга Софьи Хаги призвана восполнить этот пробел; в центре внимания автора — философская проблема свободы в контексте художественного мировоззрения писателя.
Как Пелевин перешел от деконструкции советской идеологии к критике сегодняшней глобальной реальности? Какие опасности писатель видит в ускоренном технологическом развитии? Почему, по его мнению, понятие свободы в современном обществе радикально искажено? Автор ищет ответы на эти вопросы, предлагая пристальное прочтение созданного Пелевиным уникального социально-метафизического фэнтези.
Книга Софьи Хаги «Пелевин и несвобода» выйдет в ближайшие месяцы. Уже открыт предзаказ издания.
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