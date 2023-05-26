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В издательстве НЛО выходит метафизическое исследование Софьи Хаги «Пелевин и несвобода»

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В центре внимания профессора русской литературы Мичиганского университета — философская проблема свободы в контексте художественного мировоззрения писателя.

«Новое литературное обозрение»
Издательство «Новое литературное обозрение»

О книге Софьи Хаги «Пелевин и несвобода»:

Проза Виктора Пелевина стала выражением сомнений и страхов поколения 1990-х годов, пытавшегося сформулировать и выстроить новые жизненные стратегии на руинах распавшейся империи. Несмотря на многолетний читательский успех, тексты Пелевина долго не становились предметом серьезной литературоведческой рефлексии. Книга Софьи Хаги призвана восполнить этот пробел; в центре внимания автора — философская проблема свободы в контексте художественного мировоззрения писателя.

Как Пелевин перешел от деконструкции советской идеологии к критике сегодняшней глобальной реальности? Какие опасности писатель видит в ускоренном технологическом развитии? Почему, по его мнению, понятие свободы в современном обществе радикально искажено? Автор ищет ответы на эти вопросы, предлагая пристальное прочтение созданного Пелевиным уникального социально-метафизического фэнтези.

Книга Софьи Хаги «Пелевин и несвобода» выйдет в ближайшие месяцы. Уже открыт предзаказ издания.

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