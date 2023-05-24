Как отмечают в издательстве Polyandria, которое выпустит книгу на русском языке, это роман о том, как выжить в условиях неопределенного будущего — «пронзительное и трагикомичное повествование о временном убежище, которое мы ищем в прошлом, когда настоящее нам не подвластно».
По сюжету романа «Времеубежище», «Клиника прошлого», которой руководит загадочный терапевт, предлагает многообещающее лечение для страдающих болезнью Альцгеймера: каждый этаж воспроизводит каждое десятилетие их жизни в мельчайших деталях, перенося пациентов в прошлое — в знакомый, более безопасный и счастливый момент.
Безымянному рассказчику поручено собрать артефакты прошлого: от мебели 1960-х годов и пуговиц рубашек 1940-х до запахов — и даже дневного света. Но по мере того, как комнаты в клинике становятся все более убедительными, все большее число здоровых людей ищут там убежища, надеясь спастись от ужасов современной жизни.
Вскоре целые страны хотят подражать этой идее: проводятся референдумы, на которых решается, какая именно версия прошлого будет определять будущее каждой страны.
О лауреате 2023 года:
Лауреат Международной Букеровской премии 2023 года, изобретательный, подрывной и болезненно юмористический роман Георги Господинова направлен против соблазнительных опасностей памяти и ностальгии на личном и глобальном уровне. […] Искусно написанный и красноречиво переведенный Анжелой Родель, роман укрепляет репутацию Господинова как одного из незаменимых писателей нашего времени и одного из главных голосов в международной литературе.
Напомним, в шорт-листе Международной Букеровской премии в 2023 году были заявлены книги испанского писателя Эва Бальтасара «Скала», француза Мариза Конде «Евангелие от Нового Света» и другие работы. «Я думаю, что говорю от имени всего жюри, когда заявляю, что горжусь этим списком. Я думаю, что это очень классный, очень сексуальный список. Мы хотели, чтобы каждая книга вызывала удивление и выделялась сама по себе», — отмечала председатель жюри этого года, французская писательница и журналистка и лауреат Гонкуровской премии-2016 Лейла Слимани.
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