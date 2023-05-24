По сюжету романа «Времеубежище», «Клиника прошлого», которой руководит загадочный терапевт, предлагает многообещающее лечение для страдающих болезнью Альцгеймера: каждый этаж воспроизводит каждое десятилетие их жизни в мельчайших деталях, перенося пациентов в прошлое — в знакомый, более безопасный и счастливый момент.

Безымянному рассказчику поручено собрать артефакты прошлого: от мебели 1960-х годов и пуговиц рубашек 1940-х до запахов — и даже дневного света. Но по мере того, как комнаты в клинике становятся все более убедительными, все большее число здоровых людей ищут там убежища, надеясь спастись от ужасов современной жизни.

Вскоре целые страны хотят подражать этой идее: проводятся референдумы, на которых решается, какая именно версия прошлого будет определять будущее каждой страны.