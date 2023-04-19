Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии в 2023 году

Лейла Слимани

Председатель жюри Международной Букеровской премии 2023 года:

Все эти книги смелые, подрывные, приятно извращенные. Во многих из них есть что-то подлое. Я также чувствую, что это чувственные книги, где важен вопрос о теле. Каково это — иметь тело? Как вы пишете об ощущении тела? Это не абстрактные или теоретические книги, а, напротив, очень обоснованные книги о людях, местах, моментах. Все эти авторы также ставят под сомнение повествование и то, что значит писать роман сегодня.

Что необычного в литературе, так это то, что когда роман пользуется успехом, он работает с кем угодно и где угодно. В рассказывании историй есть что-то действительно волшебное. И мы имели радость испытать это на себе, прочитав книги из этого списка. Мы были захвачены этими историями, ослеплены, очарованы, и именно этими эмоциями мы хотим поделиться. Я очень рада предложить этот список читателям — список поразительного разнообразия, в котором они найдут поэзию, фантазию, эротику и метафизику.