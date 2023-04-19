Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии в 2023 году

«Я думаю, что говорю от имени всего жюри, когда заявляю, что горжусь этим списком. Я думаю, что это очень классный, очень сексуальный список. Мы хотели, чтобы каждая книга вызывала удивление и выделялась сама по себе», — отметила председатель жюри этого года, французская писательница и журналистка и лауреат Гонкуровской премии-2016 Лейла Слимани.
Шорт-лист Международной Букеровской премии 2023 года:
- Гуадалупе Неттель — «Мертворожденная» (Still Born), Мексика
- Патрик Арман-Гбака Бреде (GauZ’) — «Стой прочно» (Standing Heavy), Кот-д'Ивуар
- Георги Господинов — «Времеубежище» (Time Shelter), Болгария
- Мариз Конде — «Евангелие от Нового Света» (The Gospel According to the New World), Франция
- Чхон Мен Кван — «Кит» (Whale), Южная Корея
- Эва Бальтасар — «Скала» (Boulder), Испания
Председатель жюри Международной Букеровской премии 2023 года:
Все эти книги смелые, подрывные, приятно извращенные. Во многих из них есть что-то подлое. Я также чувствую, что это чувственные книги, где важен вопрос о теле. Каково это — иметь тело? Как вы пишете об ощущении тела? Это не абстрактные или теоретические книги, а, напротив, очень обоснованные книги о людях, местах, моментах. Все эти авторы также ставят под сомнение повествование и то, что значит писать роман сегодня.
Что необычного в литературе, так это то, что когда роман пользуется успехом, он работает с кем угодно и где угодно. В рассказывании историй есть что-то действительно волшебное. И мы имели радость испытать это на себе, прочитав книги из этого списка. Мы были захвачены этими историями, ослеплены, очарованы, и именно этими эмоциями мы хотим поделиться. Я очень рада предложить этот список читателям — список поразительного разнообразия, в котором они найдут поэзию, фантазию, эротику и метафизику.
Победителя Международной Букеровской премии 2023 года объявят 23 мая. Согласно правилам, им может оказаться автор любой книги, переведенной на английский и опубликованной в Великобритании или Ирландии. Призовой фонд премии составляет 50 000 фунтов стерлингов: 25 тысяч для автора и только же для переводчика — либо же эта сумма разделяется поровну между несколькими переводчиками.
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