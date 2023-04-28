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Показываем, как будет выглядеть букинистический магазин и кафе «Академия» рядом с «Подписными изданиями»

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Открытие намечено на начало мая, но точных дат пока нет. За дизайн пространства магазина отвечали Aurore buro.

Aurore buro. Предоставила Мария Качалова
Aurore buro. Предоставила Мария Качалова

Бывшее помещение «Академкниги» выкупила команда «Подписных изданий» еще в конце прошлого года. Преобразовывать пространство позвали Aurore buro . Для заполнения пространства собрали уже (и продолжают) более 12 000 старых и редких книг.

Мария Качалова

Архитектор, основательница архитектурного бюро Aurore

Историки архитектуры считают здание Литейного Пассажа «переходным от модерна к модернизму», что дало нам возможность использовать в интерьере отсылки и к более поздним функционалистским постройкам. В новом интерьере мы проявили конструкцию и пластику, заложенную в галерее Пассажа его архитектором Николаем Васильевым. Двухсветное пространство позволило возвести вместительную уютную антресоль и объединить залы высоким проемом, подчеркнув их важное преимущество — обилие света и воздуха.

Сохранили и все дошедшие до нас аутентичные детали: профили потолков, скругления опор лестничных маршей, металлические переплеты витрины, деревянные окна, двери, латунную фурнитуру и даже сентиментальную вывеску прежней Академкниги. За направление мы взяли проявление и подчеркивание уже свойственной пространству эстетики northern grace (продолжив приглушенным зеленым в стенах и шахматным терраццо на полу) с добавлением фактур и приемов, свойственных mid century (полированное ореховое дерево, открытые стальные профили, светильники из виллы La Roche авторства Ле Корбьюзье).

Перекличка с другими залами «Подписных изданий» создана с помощью крупных подвесных светильников и винтажной мебели в посадке кафетерия. Поскольку это книжный магазин с особенным товаром — тщательно отобранными букинистическими изданиями в единственном экземпляре — мы привнесли атмосферу академического кабинета с обширной библиотекой. За нее отвечают читальный уголок с кожаным диваном Юрьо Куккапуро, настольные лампы, столешницы центральных островов в темно-сером сукне, низкие стеллажи. Вместе приемы и элементы создают нашу любимую комбинацию — размытие временных границ, созвучность архитектуре, вместившей проект, дизайн, который не бросается в глаза, а ощущается.

Aurore buro. Предоставила Мария Качалова
Aurore buro. Предоставила Мария Качалова

В конце января 2023 года стало известно, что команда книжного магазина «Подписные издания» выкупила помещение закрывшейся «Академкниги» на Литейном. Там откроется букинистический магазин.

«Академкнига» работала в здании «Нового Пассажа» на Литейном проспекте, 57 более 80 лет и занималась распространением изданий Академии наук СССР. В 90-е годы магазин принимал на комиссию и продавал букинистику. «Академкнига» принадлежала ФГУП «Издательство "Наука"». Осенью история магазина закончилась.

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