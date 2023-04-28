Показываем, как будет выглядеть букинистический магазин и кафе «Академия» рядом с «Подписными изданиями»

Архитектор, основательница архитектурного бюро Aurore

Историки архитектуры считают здание Литейного Пассажа «переходным от модерна к модернизму», что дало нам возможность использовать в интерьере отсылки и к более поздним функционалистским постройкам. В новом интерьере мы проявили конструкцию и пластику, заложенную в галерее Пассажа его архитектором Николаем Васильевым. Двухсветное пространство позволило возвести вместительную уютную антресоль и объединить залы высоким проемом, подчеркнув их важное преимущество — обилие света и воздуха.

Сохранили и все дошедшие до нас аутентичные детали: профили потолков, скругления опор лестничных маршей, металлические переплеты витрины, деревянные окна, двери, латунную фурнитуру и даже сентиментальную вывеску прежней Академкниги. За направление мы взяли проявление и подчеркивание уже свойственной пространству эстетики northern grace (продолжив приглушенным зеленым в стенах и шахматным терраццо на полу) с добавлением фактур и приемов, свойственных mid century (полированное ореховое дерево, открытые стальные профили, светильники из виллы La Roche авторства Ле Корбьюзье).

Перекличка с другими залами «Подписных изданий» создана с помощью крупных подвесных светильников и винтажной мебели в посадке кафетерия. Поскольку это книжный магазин с особенным товаром — тщательно отобранными букинистическими изданиями в единственном экземпляре — мы привнесли атмосферу академического кабинета с обширной библиотекой. За нее отвечают читальный уголок с кожаным диваном Юрьо Куккапуро, настольные лампы, столешницы центральных островов в темно-сером сукне, низкие стеллажи. Вместе приемы и элементы создают нашу любимую комбинацию — размытие временных границ, созвучность архитектуре, вместившей проект, дизайн, который не бросается в глаза, а ощущается.