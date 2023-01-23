«Академкнига» работала в здании «Нового Пассажа» на Литейном проспекте, 57 более 80 лет и занималась распространением изданий Академии наук СССР. В 90-е годы магазин принимал на комиссию и продавал букинистику. «Академкнига» принадлежала ФГУП «Издательство "Наука"». Осенью история магазина закончилась.

«Мы были соседями более шестидесяти лет, с 1958 года, и это соседство много для нас значило: приятно было сознавать, что вместе мы продолжаем книжную историю здания «Нового Пассажа». В прошлом году владельцы «Академкниги» приняли решение закрыть магазин и выставить помещение на торги», — рассказали «Собака.ru» в «Подписных изданиях».

По словам совладельца «Подписных» Михаила Иванова, решение принять участие в торгах, запущенных в 2022 году, команда книжного приняла несмотря на «очевидные финансовые трудности, которые сейчас испытывают все в книжном бизнесе». Поэтому уже весной 2023 года здесь откроется букинистический магазин.

«Нам бы не хотелось, чтобы в пространстве исторического книжного, много лет бывшего нашим соседом, открылся очередной ночной клуб, ресторан или стрип-бар. Хотя было сложно и очень дорого, мы не могли поступить по-другому. Благодарим всех, кто нам помог: всем, кому так же, как и нам, важно, чтобы в этих залах по-прежнему жили книги», — поделился он.

Напомним, в конце 2020 года «Подписные издания» открыли второй этаж на Литейном проспекте. С тех пор здесь можно найти «десятки тысяч заботливо отобранных из всего книжного потока изданий», а также выпить кофе в новой кофейне.