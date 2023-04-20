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Книги

«Простые вещи» и фестиваль «Фонарь» проведут гаражную распродажу книг в поддержку проекта «Теплица»

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В эту субботу, 22 апреля в кафе «Огурцы» на набережной Фонтанки можно будет не только закупиться книгами, но и побывать на презентации книги «Год порно» Ильи Мамаева-Найлза, лекциях, и мастер-классах. А все собранные деньги с продажи изданий пойдут на запуск проекта транзитного трудоустройства «Теплица», после работы в котором люди с ментальными особенностями смогут выйти на открытый рынок труда.

Пресс-служба благотворительного маркета "Фонарь"

А еще можно успеть сдать свои ненужные книги для распродажи. Есть несколько условий: издания должны быть не старше 2002 года и в хорошем состоянии. Сбор проходит до 21 апреля, все адреса мы писали ранее здесь.

Все собранные деньги с продажи книг на барахолке пойдут на запуск проекта транзитного трудоустройства «Теплица», который откроется этим летом по соседству с «Огурцами».

Программа «Фонарика»:

13:00 — «Нормы и аномалии советской повседневности»: о том, как и чем жили, чего боялись, чему радовались люди до распада Союза расскажет известный историк, культуролог Наталия Лебина, автор книг «Советская повседневность. Нормы и аномалии» и «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–1991» («НЛО»).

15:00 — «Париж, Берлин, Прага: книжные столицы русского зарубежья XX века». О книгоиздателях, книготорговцах, писателях и русской литературе в эмиграции после 1917 года поделится автор подкаста «Мертвые книжники», исследовательница истории книготорговли Анна Кадикова.

17:00 — Презентация нашумевшей новинки прошедшей ярмарки non/fiction «Год порно» Ильи Мамаева-Найлза (Polyandria No Age и «Есть смысл»). Роман о парне из Йошкар-Олы, который живет в машине и зарабатывает переводом фильмов для взрослых, представит автор. Модератор встречи: журналист, книжный обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга.

Для детей:

14:15 – Мастер-класс по садоводству цветочной мастерской и центральной детской библиотеки имени Пушкина.

16:15 – Мастер-класс по книге «Эрмитажиум: невероятные приключения в Древнем Египте»

19:00 – Фрагмент моноспектакля «Вафельное сердце» по известной повести Марии Парр в постановке Ивана Пачина (ТВО9 и «Театральный проект 27»). В главной роли – Егор Строков.

Благотворительна гаражная распродажа «Фонарик» пройдет 22 апреля с 12:00 до 21:00 в кафе «Огурцы» на набережной Фонтанки, 96. Вход на все события свободный.

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