В кафе «Огурцы» пройдет сбор и гаражная распродажа книг в поддержку проекта транзитного трудоустройства «Теплица»

Приносите книги в хорошем состоянии. Подойдут любые издания, которые выпускали за последние 20 лет: художественная литература для детей и взрослых, нон-фикшн, прикладная литература. Организаторы просят, чтобы книги были интересные, такие, которые кто-то захочет купить — так на распродаже каждый сможет найти что-то для себя.

Книги будут принимать в точках сбора до 21 апреля. А сам «Фонарик» пройдет 22 апреля с 12:00 до 21:00. Помимо благотворительной книжной распродажи пройдет также издательский маркет и окололитературные мероприятия для детей и взрослых. Подробнее о мероприятии расскажут позднее.

Все собранные средства от продаж книг пойдут на реализацию нового проекта транзитного трудоустройства «Теплица».

Издания можно приносить в точки сбора:

Нормальное место, Кожевенная линия, 34А

Кафе «Огурцы», Набережная реки Фонтанки, 96

Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2, лит. В

Магазин «Время перемен» в Новой Голландии

Общественные мастерские «Ангар», Большая Монетная, 24АБ

Книжные магазины:

«Перед прочтением сжечь», Радищева, 17-19

«Порядок слов» на Ленфильме, Каменноостровский проспект, 10

«Желтый двор», ул. Маяковского, 15,

Издательства:

«Дом детской книги», Саперный пер, 10, 8Н,

«Гудвин», Чкаловский пр. 15, к. 7, лит. А, помещение 302

Магазины «Спасибо!» по адресам Гороховая ул. 50/79 и Звенигородская ул. 6

Библиотеки: