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Книги

В кафе «Огурцы» пройдет сбор и гаражная распродажа книг в поддержку проекта транзитного трудоустройства «Теплица»

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Благотворительный маркет «Фонарь» пройдет 22 апреля. А до 21 апреля можно принести книги, которые будут продавать на гаражной распродаже. Все собранные деньги пойдут на обустройство пространства и работу проекта от «Простых вещей».

Shutterstock.com

Приносите книги в хорошем состоянии. Подойдут любые издания, которые выпускали за последние 20 лет: художественная литература для детей и взрослых, нон-фикшн, прикладная литература. Организаторы просят, чтобы книги были интересные, такие, которые кто-то захочет купить — так на распродаже каждый сможет найти что-то для себя.

Книги будут принимать в точках сбора до 21 апреля. А сам «Фонарик» пройдет 22 апреля с 12:00 до 21:00. Помимо благотворительной книжной распродажи пройдет также издательский маркет и окололитературные мероприятия для детей и взрослых. Подробнее о мероприятии расскажут позднее.

Все собранные средства от продаж книг пойдут на реализацию нового проекта транзитного трудоустройства «Теплица».

Издания можно приносить в точки сбора:

  • Нормальное место, Кожевенная линия, 34А
  • Кафе «Огурцы», Набережная реки Фонтанки, 96
  • Музей советских игровых автоматов, Конюшенная пл., 2, лит. В
  • Магазин «Время перемен» в Новой Голландии
  • Общественные мастерские «Ангар», Большая Монетная, 24АБ

Книжные магазины:

  • «Перед прочтением сжечь», Радищева, 17-19
  • «Порядок слов» на Ленфильме, Каменноостровский проспект, 10
  • «Желтый двор», ул. Маяковского, 15,

Издательства:

  • «Дом детской книги», Саперный пер, 10, 8Н,
  • «Гудвин», Чкаловский пр. 15, к. 7, лит. А, помещение 302
  • Магазины «Спасибо!» по адресам Гороховая ул. 50/79 и Звенигородская ул. 6

Библиотеки:

  • Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина, Б. Морская ул., д. 33
  • Библиотека «Семья и книга», ул. Маяковского, д. 27
  • Детская библиотека истории и культуры Петербурга, ул. Марата, д. 72
  • Детская библиотека иностранной литературы, ул. 3-я Советская, д. 8
  • Детская библиотека чтения и творчества, ул. Новгородская, д. 5
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