Стивен Кинг возглавил список самых издаваемых писателей в России

В марте 2022 года писатель приостановил выпуск всех своих новых книг в стране. Несмотря на это, ближайшие два года издания продолжат выходить — до окончания срока действующих контрактов.
По данным Российской книжной палаты, в топ-20 самых издаваемых писателей в 2022 году вошли:
- Стивен Кинг — 1,3 миллиона экземпляров;
- Федор Достоевский — 916,2 тысячи экземпляров;
- Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров;
- Эрих Мария Ремарк — 718 тысяч экземпляров;
- Джордж Оруэлл — 693,5 тысячи экземпляров;
- Дарья Донцова — 543,5 тысячи экземпляров;
- Джейн Остен — 509 тысяч экземпляров;
- Михаил Булгаков — 505,2 тысячи экземпляров;
- Нора Сакавич — 500 тысяч экземпляров;
- Луиза Мэй Олкотт — 468,5 тысячи экземпляров;
- Лев Толстой — 448,3 тысячи экземпляров;
- Татьяна Устинова — 433 тысячи экземпляров;
- Джек Лондон — 426,8 тысячи экземпляров;
- Рэй Брэдбери — 409 тысячи экземпляров;
- Катерина Сильванова — 387 тысяч экземпляров;
- Оскар Уайльд — 375,7 тысячи экземпляров;
- Александр Пушкин — 358,6 тысячи экземпляров;
- Виктор Пелевин — 356 тысяч экземпляров;
- Николай Гоголь — 344,2 тысячи экземпляров;
- Лия Арден — 318 тысяч экземпляров.
Всего в 2022 году в России было выпущено 93 846 книг общим тиражом 310,3 тысячи экземпляров. Первое место по числу выпущенных книг — у издательской группы «Эксмо-АСТ». Далее следуют «Просвещение», «Азбука-Аттикус» и петербургское издательство «Лань». При этом лидерство по общему тиражу — у «Просвещения».
Напомним, ранее стало известно о том, что российские издательства начнут выпускать иностранные книги в виде саммари. Переход на формат пересказа без прямого цитирования, когда автор саммари читает книгу в оригинале и пересказывает своим языком ключевые идеи, называют «альтернативой принудительной лицензии».
Комментарии (0)