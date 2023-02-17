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Книги

Стивен Кинг возглавил список самых издаваемых писателей в России

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В марте 2022 года писатель приостановил выпуск всех своих новых книг в стране. Несмотря на это, ближайшие два года издания продолжат выходить — до окончания срока действующих контрактов.

Photo by Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros.

По данным Российской книжной палаты, в топ-20 самых издаваемых писателей в 2022 году вошли:

  1. Стивен Кинг — 1,3 миллиона экземпляров;
  2. Федор Достоевский — 916,2 тысячи экземпляров;
  3. Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров;
  4. Эрих Мария Ремарк — 718 тысяч экземпляров;
  5. Джордж Оруэлл — 693,5 тысячи экземпляров;
  6. Дарья Донцова — 543,5 тысячи экземпляров;
  7. Джейн Остен — 509 тысяч экземпляров;
  8. Михаил Булгаков — 505,2 тысячи экземпляров;
  9. Нора Сакавич — 500 тысяч экземпляров;
  10. Луиза Мэй Олкотт — 468,5 тысячи экземпляров;
  11. Лев Толстой — 448,3 тысячи экземпляров;
  12. Татьяна Устинова — 433 тысячи экземпляров;
  13. Джек Лондон — 426,8 тысячи экземпляров;
  14. Рэй Брэдбери — 409 тысячи экземпляров;
  15. Катерина Сильванова — 387 тысяч экземпляров;
  16. Оскар Уайльд — 375,7 тысячи экземпляров;
  17. Александр Пушкин — 358,6 тысячи экземпляров;
  18. Виктор Пелевин — 356 тысяч экземпляров;
  19. Николай Гоголь — 344,2 тысячи экземпляров;
  20. Лия Арден — 318 тысяч экземпляров.

Всего в 2022 году в России было выпущено 93 846 книг общим тиражом 310,3 тысячи экземпляров. Первое место по числу выпущенных книг — у издательской группы «Эксмо-АСТ». Далее следуют «Просвещение», «Азбука-Аттикус» и петербургское издательство «Лань». При этом лидерство по общему тиражу — у «Просвещения».

Напомним, ранее стало известно о том, что российские издательства начнут выпускать иностранные книги в виде саммари. Переход на формат пересказа без прямого цитирования, когда автор саммари читает книгу в оригинале и пересказывает своим языком ключевые идеи, называют «альтернативой принудительной лицензии».

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