Стивен Кинг возглавил список самых издаваемых писателей в России

По данным Российской книжной палаты, в топ-20 самых издаваемых писателей в 2022 году вошли:

Стивен Кинг — 1,3 миллиона экземпляров; Федор Достоевский — 916,2 тысячи экземпляров; Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров; Эрих Мария Ремарк — 718 тысяч экземпляров; Джордж Оруэлл — 693,5 тысячи экземпляров; Дарья Донцова — 543,5 тысячи экземпляров; Джейн Остен — 509 тысяч экземпляров; Михаил Булгаков — 505,2 тысячи экземпляров; Нора Сакавич — 500 тысяч экземпляров; Луиза Мэй Олкотт — 468,5 тысячи экземпляров; Лев Толстой — 448,3 тысячи экземпляров; Татьяна Устинова — 433 тысячи экземпляров; Джек Лондон — 426,8 тысячи экземпляров; Рэй Брэдбери — 409 тысячи экземпляров; Катерина Сильванова — 387 тысяч экземпляров; Оскар Уайльд — 375,7 тысячи экземпляров; Александр Пушкин — 358,6 тысячи экземпляров; Виктор Пелевин — 356 тысяч экземпляров; Николай Гоголь — 344,2 тысячи экземпляров; Лия Арден — 318 тысяч экземпляров.

Всего в 2022 году в России было выпущено 93 846 книг общим тиражом 310,3 тысячи экземпляров. Первое место по числу выпущенных книг — у издательской группы «Эксмо-АСТ». Далее следуют «Просвещение», «Азбука-Аттикус» и петербургское издательство «Лань». При этом лидерство по общему тиражу — у «Просвещения».

Напомним, ранее стало известно о том, что российские издательства начнут выпускать иностранные книги в виде саммари. Переход на формат пересказа без прямого цитирования, когда автор саммари читает книгу в оригинале и пересказывает своим языком ключевые идеи, называют «альтернативой принудительной лицензии».