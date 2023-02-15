Российские издательства начнут выпускать иностранные книги в виде саммари

Официально о переходе на новый формат объявила издательская группа «Эксмо-АСТ». По словам директора группы Евгения Капьева, в саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: «Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком». Переход на новый формат в группе рассматривают как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии».

Опробуют формат на книге принца Гарри «Spare» — уже сегодня электронная версия мемуаров появилась на сервисе «Литрес», завтра, 16 февраля, издание выйдет в печатном виде — в рамках проекта CrossReads от «Бомборы».