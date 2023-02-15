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Книги

Российские издательства начнут выпускать иностранные книги в виде саммари

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Переход на формат пересказа без прямого цитирования, когда автор саммари читает книгу в оригинале и пересказывает своим языком ключевые идеи, называют «альтернативой принудительной лицензии».

Photo by Scott Olson/Getty Images

Официально о переходе на новый формат объявила издательская группа «Эксмо-АСТ». По словам директора группы Евгения Капьева, в саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: «Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком». Переход на новый формат в группе рассматривают как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии».

Опробуют формат на книге принца Гарри «Spare» — уже сегодня электронная версия мемуаров появилась на сервисе «Литрес», завтра, 16 февраля, издание выйдет в печатном виде — в рамках проекта CrossReads от «Бомборы». 

Однако не все участники рынка считают переход на саммари удачным. Так, не собирается использовать данный формат издательство Individuum. «Может быть, официально пересказ без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит», — приводит «Коммерсантъ» слова главного редактора издательства Феликса Сандалова. О том, что не пойдет по примеру коллег из «Эксмо», также заявил издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин.

Еще один неназванный собеседник издания среди издателей назвал саммари «высокорисковым прецедентом» для всего рынка: «Допускать пиратство в том или ином виде — а формат саммари можно считать завуалированным пиратством — значит отбрасывать российский рынок легального контента на несколько лет назад», — заявил он.

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