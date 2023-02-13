Ad Marginem устраивает распродажу архивных книг — от Лимонова до Пепперштейна

В этом году Ad Marginem исполняется 30 лет, поэтому издательство постаралось собрать подборку книг, по которым можно проследить его историю. Философский период 90-х представлен работами Валерия Подороги и Елены Петровской, серией passe-partout, а также книгами Библиотеки Московской школы политических исследований. Нулевые, когда в издательстве выходило много российской прозы — первыми изданиями Михаила Елизарова, Эдуарда Лимонова, Павла Пепперштейна и культовыми книгами «гаражного периода».

«Будет и много старых изданий переизданных книг (для тех, кто «со старой обложкой она мне нравилась больше, зачем поменяли?») — Артузи, Беньямин, Пессоа, Гребер, Брассай. А самые милые сердцу издания, о которых хочется рассказать отдельно, разыграем на аукционе в субботу, который проведет куратор отдела искусств «Подписных изданий», книжный обозреватель «Правил жизни» Максим Мамлыга», — рассказали «Собака.ru» в Ad Marginem. 20% средств, вырученных на аукционе, издательство направит в помощь приютам для животных «Теремок» и «Пульт».

Распродажа Ad Marginem пройдет 18 и 19 февраля в петербургском шоуруме издательства, который открылся в Ковенском переулке в декабре 2022 года. Здесь можно найти не только новинки и бестселлеры издательства Ad Marginem, но и редкие книги, которые закончились в магазинах. Также шоурум стал местом встречи с читателями: советуют книги здесь люди, которые над ними работали.

Среди других событий в рамках распродажи — встреча с главным редактором издательства А+А Касей Денисевич, которая пройдет 18 февраля (начало в 17:00), и редактором Ad Marginem, переводчиком Алексеем Шестаковым — встреча с ним пройдет 19 февраля, начало в 16:00.