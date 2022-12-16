Издательство Ad Marginem открывает шоурум в Петербурге

«Когда на ярмарках нас спрашивают: «вы же из Москвы?», мы не знаем, что и ответить. Основной офис редакции в Москве, но часть редакции живет в Петербурге. В Петербурге проводится все больше мероприятий издательства и мы точно чувствуем себя частью петербургского книжного сообщества. В Ковенском переулке нас будут окружать друзья из бара «Утопист» и пиццерии «Каморра», а в кинотеатре Outcinema давно стоит наш томик «Кино» Делеза. Надеемся, что нас ждет много совместных соседских проектов», — поделились с «Собака.ru» в издательстве.

В шоуруме в Ковенском переулке можно будет найти не только новинки и бестселлеры издательства Ad Marginem , но и редкие книги, которые закончились в магазинах. Также в здесь будет доступен полный каталог импринта А+А, в том числе новинка «Зачем люди танцуют. История танца для детей» Ирины Сироткиной и Марии Титовой, подготовленная А+А совместно с Фондом Дианы Вишневой и фестивалем Context. Кроме того, шоурум станет местом встречи с читателями: советовать книги будут люди, которые над ними работали.

Независимое издательство Ad Marginem было основано в 1993 году. В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. «Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине», — говорят в издательстве.

В 2016 году совместно с дизайн-студией ABCdesign издательство основало импринт «А+А», специализирующийся на иллюстрированных книгах разных жанров: от детского нон-фикшн до книг по современному искусству и дизайну. В 2017 году под брендом «А+А» стала выходить русская версия серии «Основы искусства» (Art Essentials) британского издательства Thames & Hudson.

Шоурум издательства Ad Marginem откроется 25 декабря в Ковенском переулке, 14.