Поэтесса Мария Степанова («Памяти памяти») прочитает свои стихи в поддержку фонда AdVita

«Почему важно слушать стихи сегодня, когда темно? Стихи помогают понимать и чувствовать, слушать и говорить, даже если кажется, что не очень получается. Стихи способны помочь вспомнить, что бывает не только холод и тьма. Стихи Марии Степановой — сама точность и ясность, сама любовь и сама печаль, сама радость и само счастье. Она умеет находить слова для всего, что бы ни происходило с людьми. А еще ее стихи могут помочь встретиться нам — тем, кому важно услышать живые голоса живых поэтов — и иметь возможность спросить их обо всем, что мы услышали», — говорят в AdVita.

Мария Степанова — поэт, прозаик и эссеист. Автор книг стихов «Песни северных южан», «О близнецах», «Тут-свет» (все — 2001), «Счастье» (2003), «Физиология и малая история» (2005), «Проза Ивана Сидорова» (2008), «Лирика, голос» (2010), «Киреевский» (2012), «Spolia» (2015), «Старый мир. Починка жизни» (2020), «За Стиви Смит» (2020), «Священная зима 20/21» (2021); сборников эссе «Один, не один, не я» (2014), «Три статьи по поводу» (2015), «Против нелюбви» (2019); а также книги прозы «Памяти памяти» (2017) — в 2021 году она вошла в короткий список Международной Букеровской премии.

Лекторий AdVita — проект благотворительного фонда, который помогает взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. Все лекторы выступают без гонорара, посетить онлайн-встречу с Марией Степановой, которая состоится уже завтра, 29 декабря, можно за пожертвование в фонд. Подробности можно найти по ссылке.