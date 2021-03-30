Книга россиянки Марии Степановой вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии-2021

Международная Букеровская премия была основана в 2005 году и до 2015 года вручалась раз в два года автору, писавшему на любом языке при наличии английского перевода. С 2016 года она присуждается за произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — 50 000 фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком книги.

Мария Степанова с книгой-эссе «Памяти памяти» — исследованием личной и исторической памяти, в котором писатель рассказывает историю своей семьи — стала первой россиянкой, попавшей в лонг-лист премии с 2016 года. В 2009 году в число номинантов премии вошла Людмила Улицкая.