Книга россиянки Марии Степановой вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии-2021

Оргкомитет Международной Букеровской премии, созданной в 2005 году как дополнение к Букеровской премии, объявил длинный список номинантов 2021 года. В него вошла книга-эссе писателя из России Марии Степановой «Памяти памяти».
- Сюэ Цань, Китай — «Я живу в трущобах»
- Давид Диоп, Франция — «Ночью вся кровь черная»
- Нана Эквтимишвили, Грузия — «Грушевое поле»
- Мариана Энрикес, Аргентина — «Опасности курения в постели»
- Бенхамин Лабатут, Испания — «Когда мы перестанем понимать мир»
- Нгуги Ва Тхионго, Кения — «Идеальная девятка»
- Ольга Равн, Дания — «Сотрудники»
- Яап Роббен, Нидерланды — «Летний брат»
- Юдит Шалански, Германия — «Опись потерь»
- Адания Шибли, Палестина — «Незначительная деталь»
- Мария Степанова — «Памяти памяти»
- Анджей Тихий, Швеция — «Несчастье»
- Эрик Вюйяр, Франция — «Война бедных»
Международная Букеровская премия была основана в 2005 году и до 2015 года вручалась раз в два года автору, писавшему на любом языке при наличии английского перевода. С 2016 года она присуждается за произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — 50 000 фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком книги.
Мария Степанова с книгой-эссе «Памяти памяти» — исследованием личной и исторической памяти, в котором писатель рассказывает историю своей семьи — стала первой россиянкой, попавшей в лонг-лист премии с 2016 года. В 2009 году в число номинантов премии вошла Людмила Улицкая.
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