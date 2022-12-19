10 книг, чтобы начать Новый год правильно

Алексей Иванов, Света Шедина «Аутентичная коммуникация: Практика честного и бережного общения»

Алексей Иванов и Света Шедина вместе ведут подкаст «Но вы держитесь» и курс «Как сделать так, чтобы не бесило, пожалуйста». А еще написали книгу о том, как правильно общаться.

Что делать, если дядя Миша гонит пургу, а вы не знаете, как ответить, чтобы не вызвать скандал. Или если обсуждение бытовых проблем с партнером из раза в раз перерастает в спор и ругань. Или как завязать контакт с человек из компании, в которую хочется попасть. Обо всем этом Алексей и Света рассказывают в своем нон-фикшене о конструктивном диалоге, честной коммуникации, различении своих эмоций и отстаивании границ.