10 книг, чтобы начать Новый год правильно

В Новый год часто хочется, чтобы с 1 января началась другая жизнь: более правильная и эффективная. Как сделать так, чтобы меньше уставать, заниматься любимым делом, не тратить время на ссоры и огорчения и больше радоваться каждому дню? По просьбе «Собака.ru» издательская группа «Альпина» выбрала 10 книг о психологии, целеполагании, экологии и здоровье, авторы которых подскажут, как улучшить качество жизни.
Алексей Иванов, Света Шедина «Аутентичная коммуникация: Практика честного и бережного общения»
Алексей Иванов и Света Шедина вместе ведут подкаст «Но вы держитесь» и курс «Как сделать так, чтобы не бесило, пожалуйста». А еще написали книгу о том, как правильно общаться.
Что делать, если дядя Миша гонит пургу, а вы не знаете, как ответить, чтобы не вызвать скандал. Или если обсуждение бытовых проблем с партнером из раза в раз перерастает в спор и ругань. Или как завязать контакт с человек из компании, в которую хочется попасть. Обо всем этом Алексей и Света рассказывают в своем нон-фикшене о конструктивном диалоге, честной коммуникации, различении своих эмоций и отстаивании границ.
Виолетта Рябко «Zero waste на практике: Как перестать быть источником мусора»
Книга Виолетты Рябко — не сухое руководство, призванное обратить читателя в экоактивизм, скорее сборник сатирических рассказов. После прочтения «Zero waste на практике», становится очевидно, как правильно обращаться с нашей планетой, чтобы не было стыдно перед потомками. Виолетта объясняет, куда девается мусор после того, как мы отправляем его в бак, зачем киты едят пластик, как не выбрасывать еду и сделать секс более экологичным.
Ольга Демьянова «Быстрые и эффективные шаги к цели: Практикум для тех, кто хочет изменить свою жизнь»
Все хотят менять свою жизнь к лучшему. Но большинство людей забывают 80% целей в течение полугода, даже этого не замечая. Книга доктора экономических наук и автора методики эффективных совещаний «12 минут» Ольги Демьяновой меняет эту парадигму, являясь полноценным курсом для личного развития.
Помимо теоретической информации, в практикуме представлены конкретные задания и инструменты для работы над собой. В книге огромное количество техник, чек-листов, лайфхаков и стратегий для повышения эффективности. Так, Ольга Демьянова предлагает для начала проанализировать свою жизнь, развить эмпатию, а потом уже затем расписать долгосрочную стратегию развития как четкий алгоритм.
Марина Хидекель «Жизнь в ресурсе: Как справиться с эмоциональным выгоранием»
В 2007 году Марина Хидекель потеряла сознание из-за нервного истощения — она работала столь интенсивно, что ее организм просто отказался дальше выдерживать такую нагрузку. После этого она поняла: «Тише едешь — дальше будешь» — и разработала подход, предполагающий движение к цели небольшими шагами. Опираясь на научные данные, Марина Хидекель нашла способ правильно работать со стрессом и выгоранием.
Техники, изложенные в книге, помогут поддерживать психическое здоровье, вовремя замечать перенапряжение и восстанавливать душевное равновесие. Марина учит уделять внимание сну, питанию, цифровой диете, раскрывать в себе источник творчества и черпать энергию из общения. Все вместе это поможет закрепить полезные привычки и стабильно идти к своим целям в новом году — без выгорания.
Амир Атигехчи, Майки Ахдут, Ари Банаян «Тренажер утренних привычек: Дневник-помощник»
Несколько лет назад Амир Атигехчи, Майки Ахдут и Ари Банаян поставили цель создать книгу, которая сможет заменить персонального коуча, поможет выработать правильные утренние привычки и внедрить их в повседневную жизнь. Так появился этот ежедневник.
«Тренажер утренних привычек: Дневник-помощник» рассчитан на 66 дней — именно столько в среднем нужно для выработки и закрепления новой привычки. Но польза и позитивные изменения будут ощущаться с первого дня. Книга помогает превратиться из совы в жаворонка, начать медитировать, уделять больше времени близким, завтракать без спешки и читать книги, о которых давно мечтали. Графы для заполнения ежедневника перемежаются с полезными советами, списками книг и подкастов.
Максим Киселев «Ментальные привычки критически мыслящего человека»
Мы живем во времена, когда человечество буквально тонет в информации. Каждые сутки создается 2,5 квинтиллиона байт данных, а, по прогнозам экспертов, с 2017 по 2025 год их общемировой объем вырастет в 10 раз. В условиях информационной перегрузки важно уметь правильно работать с информацией. Этой теме посвящена книга Максима Киселева «Ментальные привычки критически мыслящего человека». Он учит отсеивать лишнее, отличать собственное желание от навязанных мнений и корректировать собственные ментальные установки. В основу книги положены материалы тренинга, который автор на протяжении несколько лет проводит в топовых российских компаниях.
Дарин Олиен «Энергия в тарелке: Пять источников суперсилы»
В преддверии праздника мы все ждем чуда. Исполнения заветного желания, перемен в жизни, счастливой случайности. Но Дарин Олиен уверен, что главное чудо — это наше тело, которое ежесекундно выполняет сложнейшие задачи.
«Энергия в тарелке» написана не профессиональным ученым, а обычным человеком, который очень внимательно следил за тем, что ест и пьет, и анализировал результаты. В своей книге он утверждает, что на генетическом уровне мы все созданы быть здоровыми, активными и сильными, а дальше сами решаем, какими нам быть. Также Дарин Олиен рассказывает, что такое пять жизненных сил, на которые реагирует каждая клетка и молекула в теле, зачем человеку на самом деле нужен кислород, что такое подщелачивание и как проводить детоксикацию.
Андрей Фоменко «Фокус на жизнь: Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья»
Распространено мнение, что долголетие — своего рода лотерея, в которой выигрывают лишь немногие. Но Андрей Фоменко убежден, что это ежедневная практика, и долгая жизнь без болезней вполне реальна. Мы привыкли планировать путь к достижению финансовой цели, продумывать продвижение по карьере, но отдаем старение на откуп случаю. Книга «Фокус на жизнь» содержит более ста советов тем, кто не хочет мириться с таким положением дел. В ней читатели найдут способы перепрограммировать мозг на долгую и здоровую жизнь, «включить» правильные гены и правильно спать.
Массимо Пильюччи «Счастливая жизнь: Руководство по стоицизму для современного человека»
Пожалуй, если кто-то и знал, как правильно жить, — так это древнегреческие философы стоики. Их мудрость прошла проверку временем и остается актуальной по сей день. В книге «Счастливая жизнь» Массимо Пильюччи знакомит с учением философа Эпиктета, а также предлагает собственное видение древних традиции в контексте современной жизни и вызовов, стоящих перед нами.
У греков не было смартфонов и соцсетей, но они любили, надеялись и боялись точно так же, как и мы. Поэтому их философия по сей день помогает тысячам людей более спокойно переносить невзгоды, наслаждаться дарами жизни, поддерживать порядок в голове и быть более счастливыми.
Катерина Ленгольд «Agile life: Как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile-планирования, нейрофизиологию и самокоучинг»
В 10 лет Катерина Ленгольд освоила программу пятого класса за три летних месяца, в 17 зарабатывала больше родителей, в 19 получила три высших образования. А в 20 она проснулась в холодном поту от кошмара и поняла, что больше не может так жить. Тактика «успех любой ценой» — кроме впечатляющих успехов — принесла ей эмоциональное истощение и выгорание. Она стала искать более экологичный способ достижения целей, опираясь на знания нейрофизиологии и жизненный опыт.
Так родился подход Agile life, заточенный на долгосрочную продуктивность. Эта книга — полноценный тренинг Катерины Ленгольд, который помогает добиваться амбициозных целей правильно.
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