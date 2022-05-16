Что такое токсичное общение и как реагировать на манипуляции? Объясняют специалисты по коммуникации

Как быть с «темными» проявлениями в общении: пассивной агрессией, манипуляциями, токсичностью

Ситуация

Собеседник ведет себя максимально неприятно, а вы не можете понять почему.

Вы вынуждены делать что-то в угоду другому, не до конца понимая, как так получается.

Собеседник использует молчание как оружие, ведет себя закрыто, максимально холоден к вам или к вашему окружению.

Вы не чувствуете никакой эмпатии от партнера. При этом разговоры и взаимодействия с ним достаточно болезненны для вас.

Вы считаете партнера токсичным, но не можете обосновать свой вывод.

Рассказывает Света

Я заметила, что сама довольно часто проявляю пассивную агрессию, когда не хочу прямо выражать гнев или ярость. При этом трансформирую их в другие формы — например, замалчиваю или подшучиваю. Долгое время я этого не осознавала, пока не получила обратную связь по поводу моих высокомерных и обидных шуточек. Это стало откровением. Я думала, что просто стараюсь сделать беседу веселее, а на деле оказалось, что нападала на человека и собеседник чувствовал мою агрессию.

Я подумала о том, где сама наиболее часто сталкивалась с жесткими манипуляциями, и поняла, что для меня таким местом была школа: буллинг со стороны учеников, осуждение и запугивание учителей — «Не будешь учиться —пойдешь в ПТУ», «Вы мой худший класс за 30 лет».

Я спрашивала у друзей, в каких местах они сталкивались с манипуляциями, и оказалось, что у всех точно такой же травмирующий опыт: в школе и государственных учреждениях («Вас много, а я один»), кружках и музыкальных школах, в семье и на работе.

Рассказывает Алексей

Да, я тоже умею проявлять пассивную агрессию, но стараюсь говорить с собеседниками прямо, если замечаю ее во время взаимодействия с ними.

С манипуляцией справляюсь хуже. Часто даже не осознаю, что прибегаю к этому приему, когда пытаюсь добиться поставленной цели. Например, хвалю, стимулирую или вызываю в человеке чувство вины, чтобы получить желаемое. Стараюсь замечать такие ситуации и понять, нужно ли ему это или это моя манипуляция.

Из детства мне особенно запомнились пассивно- агрессивные фразы вроде «конечно, можно, но…» или «ты, конечно, молодец, но…». Всегда было непонятно, зачем первая часть, если вторая ее отменяет?