Что такое токсичное общение и как реагировать на манипуляции? Объясняют специалисты по коммуникации

Авторы подкаста «Но вы держитесь» Алексей Иванов и Света Шедина учат аутентичной коммуникации — общению, в котором всем комфортно, а точка зрения доносится открыто и без оскорбления оппонента. Навык, без которого, кажется, в 2022 году не обойтись. В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла их книга «Аутентичная коммуникация: Практика честного и бережного общения», в которой на конкретных примерах разбирается, как бороться с проявлениями токсичности, пассивной агрессией и манипуляциями. «Собака.ru» публикует отрывок из нее.
Как быть с «темными» проявлениями в общении: пассивной агрессией, манипуляциями, токсичностью
Ситуация
- Собеседник ведет себя максимально неприятно, а вы не можете понять почему.
- Вы вынуждены делать что-то в угоду другому, не до конца понимая, как так получается.
- Собеседник использует молчание как оружие, ведет себя закрыто, максимально холоден к вам или к вашему окружению.
- Вы не чувствуете никакой эмпатии от партнера. При этом разговоры и взаимодействия с ним достаточно болезненны для вас.
- Вы считаете партнера токсичным, но не можете обосновать свой вывод.
Рассказывает Света
Я заметила, что сама довольно часто проявляю пассивную агрессию, когда не хочу прямо выражать гнев или ярость. При этом трансформирую их в другие формы — например, замалчиваю или подшучиваю. Долгое время я этого не осознавала, пока не получила обратную связь по поводу моих высокомерных и обидных шуточек. Это стало откровением. Я думала, что просто стараюсь сделать беседу веселее, а на деле оказалось, что нападала на человека и собеседник чувствовал мою агрессию.
Я подумала о том, где сама наиболее часто сталкивалась с жесткими манипуляциями, и поняла, что для меня таким местом была школа: буллинг со стороны учеников, осуждение и запугивание учителей — «Не будешь учиться —пойдешь в ПТУ», «Вы мой худший класс за 30 лет».
Я спрашивала у друзей, в каких местах они сталкивались с манипуляциями, и оказалось, что у всех точно такой же травмирующий опыт: в школе и государственных учреждениях («Вас много, а я один»), кружках и музыкальных школах, в семье и на работе.
Рассказывает Алексей
Да, я тоже умею проявлять пассивную агрессию, но стараюсь говорить с собеседниками прямо, если замечаю ее во время взаимодействия с ними.
С манипуляцией справляюсь хуже. Часто даже не осознаю, что прибегаю к этому приему, когда пытаюсь добиться поставленной цели. Например, хвалю, стимулирую или вызываю в человеке чувство вины, чтобы получить желаемое. Стараюсь замечать такие ситуации и понять, нужно ли ему это или это моя манипуляция.
Из детства мне особенно запомнились пассивно- агрессивные фразы вроде «конечно, можно, но…» или «ты, конечно, молодец, но…». Всегда было непонятно, зачем первая часть, если вторая ее отменяет?
Теория
«Темными» проявлениями в общении мы называем ряд осознанных или ненамеренно применяемых стратегий, которые помогают достичь желаемого через использование психоэмоциональных состояний других людей. К ним причисляют бессердечие, манипуляции, макиавеллизм, нарциссизм, пассивную агрессию. Подробнее о них мы поговорим дальше. Пока важно уяснить, что хотя такие приемы могут дать сиюминутный выигрыш, но в долгосрочной перспективе разрушают отношения. Давайте разберемся, в чем состоят темные стратегии, чтобы научиться замечать их как за собой, так и за собеседниками и вовремя отказываться от непродуктивного общения.
Что такое токсичность и какие бывают темные стратегии в общении?
Термин «токсичность» пришел изанглоязычной культуры, где этим словом стали определять неэтичные методы взаимодействия. «Токсы» предпринимают всё, чтобы получить то, что хотят, но при этом совершенно не заботятся о чувствах других.
Токсичность в общении— своего рода «зонтичный бренд», обозначающий систему, при которой собеседник добивается желаемого любыми методами и ведет себя по отношению к окружающим так, что они чувствует себя крайне некомфортно.
Пассивная агрессия
Пассивная агрессия — это стратегия поведения, при которой человек декларирует одно, а делает другое. Например, на словах он дружелюбен и учтив, но его реальные действия говорят совершенно иное.
Часто пассивная агрессия проявляется так: человек на словах выражает полное согласие с вами и вашими планами, а на деле затягивает сроки, занимается тихим саботажем, распускает слухи и т. п. Постепенно становится понятно, что ничего из обещанного не будет сделано, и обычно так и случается.
Еще одна разновидность пассивной агрессии — витиеватые обобщения и стереотипные формулировки, которые вроде бы не говорят о вас напрямую, но явно намекают. Например: «Настоящая женщина никогда не позволит себе пройтись в недостаточно подтянутых колготках» или «Настоящий мужчина должен обеспечивать семью».
Часто такую манеру поведения усваивают еще в детстве. Те, кто думает, что для достижения цели все методы хороши, не замечают, что предают себя и свою честность. То, что им кажется сильной стратегией, может быть просто выученным и не самым эффективным вариантом поведения.
Обычно, чтобы токсичные люди поняли, что их поведение негативно влияет на окружающих, нужен какой-то толчок. Например, внутренний кризис: весомый повод для того, чтобы подумать о своих целях и методах их достижения. А порой такое понимание возникает благодаря обратной связи со стороны.
Манипуляция
Манипуляция — это стратегия, при которой человек использует ваши психоэмоциональные состояния, обычно какие-либо слабости, для достижения своих целей. Например, упрашивает, вымаливает, принижает, пугает.
Суть манипуляции заключается в том, чтобы вызвать конкретную эмоцию: стыд, страх, злость, которая потом поможет манипулятору получить желаемое.
Иногда близкие люди пытаются «встроить» нас в свои ожидания, а если это не удается, начинают манипулировать — через обиды, чувство вины, прекращение общения. Например, если вам в детстве укоризненно говорили, что Маша из 6 «Б» принесла дневник, полный пятерок, и поэтому она — настоящая умничка, то это была явная манипуляция. Цель состояла в том, чтобы добиться лучшей успеваемости от вас, но достигалась она в этом случае через стыд и злость вместо любви.
Многие люди манипулируют по привычке и делают это неосознанно. В таком случае есть смысл поговорить с ними об эффекте их слов и действий напрямую: возможно, для них это станет открытием и по-настоящему ценной информацией. Если же манипуляторы выбирают эту стратегию целенаправленно, с большой вероятностью случится открытый конфликт.
Подытожим: пассивная агрессия говорит о том, что истинное и декларируемое намерения человека не совпадают, поэтому он ведет себя таким образом, что окружающие чувствуют дискомфорт. А манипулятор старается вызвать у вас определенную эмоцию, чтобы получить желаемое с ее помощью. И в первом, и во втором случае человек пытается добиться своей цели, а не быть с вами в аутентичном контакте.
Бессердечие или черствость
Бессердечие — это экстремальная холодность, незаинтересованность в вас и безразличие к вашим эмоциям, отсутствие какой-либо эмпатии. С бессердечными или черствыми людьми сложно выстроить контакт: их действия совсем не учитывают ваших потребностей.
Склонность использовать молчание как оружие и вообще никак не сочувствовать собеседнику часто проявляется в людях, использующих бессердечие как стратегию достижения своих целей. Иногда они специально не пытаются услышать и понять собеседника.
Когда бессердечие совмещается с сильным интеллектом, это часто позволяет носителю довольно быстро добраться до вершины иерархической лестницы, например, в корпорации или правительстве, так как ему плевать на окружающих, хоть он это и скрывает.
Те, кто добивается результатов, идя по головам, очень тяжелы в общении, потому что людям важно, чтобы их услышали, поняли, приняли. Если стратегия бессердечия применяется по отношению к вам — это довольно болезненный опыт.
Важно уметь различать «темные» проявления общении, чтобы правильно с ними работать.
Что делать, когда вы замечаете попытку вами манипулировать?
Когда вы видите, что вами пытаются манипулировать, естественным образом возникает целый спектр реакций, в зависимости от вашего характера и уровня развития эмоционального интеллекта: раздражение, желание выйти из контакта, ответная агрессия, чувство вины и желание оправдаться. Какова бы ни была реакция, следует ее заметить и пригласить манипулятора к честному разговору.
Рассказывает Света
В ситуациях манипуляции я пытаюсь понять, что именно чувствую, назвать эту эмоцию, затем — понять потребность, которая за ней стоит (например, не испытывать эти эмоции, ощущать безопасность), и сформулировать для партнера корректный запрос, с которым он может поработать. Например: «Как ты относишься к тому, чтобы не делать так, как мне неприятно?» Таким образом я обозначаю свои границы, приглашая человека к разговору о них.
Стратегии выхода из манипуляций
Чтобы работать с манипулятивными проявлениями, нужно:
— назвать свои эмоции и потребности и понять, как их можно реализовать;
— добиться честного разговора об общих интересах;
— постараться объяснить, какой выглядит стратегия поведения собеседника с вашей точки зрения;
— определить, обозначить и взять ответственность за соблюдение своих границ.
Приведем несколько примеров стратегий выхода из ситуаций, где проявляются пассивная агрессия, бессердечие и манипуляция.
Ситуация 1. Коллега Маша часто делает вид, что упустила что-то. На самом деле, похоже, просто ничего не хочет делать.
Стратегия выхода. В следующий раз спрошу Машу, хочет ли она делать то, что обещает. Честно, без обвинений. Если скажет, что хочет, попрошу ее обозначить четкие сроки, что и когда будет сделано.
Ситуация 2. Похоже, Марк совершенно равнодушен ко мне и другим людям. Искусственно показывает заинтересованность, но на деле за этим правды не стоит.
Стратегия выхода. Постараюсь не взаимодействовать с Марком. Если понадобится что-то от меня или мне, попробую сразу договориться о формате общения.
Ситуация 3. Сестра имеет свойство добиваться того, что ей нужно, но я чувствую себя использованной. Спустя несколько дней думаю, а нужно ли мне было на самом деле то, что я делала после разговора с ней?
Стратегия выхода. Скажу сестре сразу, как я себя чувствую во время разговоров с ней. Не буду скрывать, что мне неприятно.
Постараюсь применять навыки аутентичного общения и обозначения границ. Если ничего не получается, следует рассмотреть вариант участия в разговоре третьей стороны (этот формат взаимодействия называется «медиация») либо способы выхода из отношений, которые вам не служат.
Что делать в общении и отношениях с токсичным человеком?
Прежде всего важно понять, что именно вам нужно от этого общения или от отношений в целом. Имеет ли смысл продолжать, если результат взаимодействия настолько плох для вас? Можно ли свести общение до минимума и сделать его формальным, то есть не давать собеседнику влиять на вас эмоционально? Если же вы вынуждены по какой-либо причине продолжать общение, то следует ориентироваться в зависимости от ситуации.
На работе можно какие-то обстоятельства обойти, поговорить с руководителем, сменить команду. В личных отношениях все чуть сложнее. Но главный принцип состоит в том, что каждый из нас несет личную ответственность в том числе за отношения и коммуникацию в них. Вам решать, что нормально, а что недопустимо.
Когда токсичные люди лишь для вида придерживаются условных правил приличия, они часто получают краткосрочную выгоду для себя, но при этом теряют честность и аутентичность. Начинается процесс с неискренности с собой и другими в мелочах, постепенно добавляются всё более весомые искажения, и в итоге получается мир, целиком состоящий из «кривых зеркал».
Бывают исключения, когда честность — это роскошь, но в большинстве ситуаций вполне можно ее себе позволить. Нужно пользоваться этим правом, чтобы не сойти с ума в королевстве кривых зеркал.
Часто для простых вещей нужно много смелости, а это сложно.
История
Рассказывает Сергей
Тема про темные проявления пришлась мне как нельзя кстати. Я понял, что на работе и в личной жизни часто прибегаю к манипуляциям, чтобы получить свое. Расскажу, как это проявлялось на работе и что получилось после того, как я начал применять техники аутентичного общения.
У меня в офисе, в принципе, довольно дружный коллектив и хорошая команда. Но как и много где, за закрытыми дверями и в курилках происходят интересные разговоры, от сплетен до политических интриг. Случайно узнал, что некоторые коллеги считают, будто я чересчур сильно стараюсь получить от других то, что мне нужно, много обещаю и потом не всегда выполняю. Из-за этого не все хотят со мной работать.
Сперва я не поверил, что я кажусь другим таким манипулятором, но решил поступить по принципам аутентичной коммуникации: пообщался отдельно с теми коллегами, с которыми было ощущение напряжения.
Вообще, с тех пор как начал больше обращать внимания на свои эмоции, стал легче чувствовать чужие.
Разговаривая с коллегами, просил назвать, что для них приемлемо, а что нет. Просил дать примеры из проектов (факты), а также спрашивал, что можно было бы сделать иначе. В итоге я получил и обратную связь (очень ценную), и снял напряжение в отношениях.
Оказалось, я так хочу добиться желаемого, что иногда просто игнорирую потребности тех, кто со мной работает. Теперь стараюсь чаще объяснять, чего именно я хочу, что мне нужно от других и почему. Если они не согласны, смело прошу рассказать все как есть. На мой взгляд, отношения с коллегами только улучшились от этой прямоты. Может быть, кто-то и затаил обиду, но пока этого не ощущается. Все стало работать слаженней, и я перестал испытывать угрызения совести оттого, что не замечаю каких-то своих темных проявлений.
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