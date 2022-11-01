В список финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» в этом году вошли десять произведений: «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова, «Имя Розанова» Алексея Варламова, «Саша, привет!» Дмитрия Данилова, «Родник Олафа» Олега Ермакова, «Stabat Mater» Руслана Козлова, «Пароход Бабелон» Афанасия Мамедова, «Каждые сто лет. Роман с дневником» Анны Матвеевой, «Хроника Горбатого» Софии Синицкой и «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной.

Бесплатный доступ к книгам финалистов в сервисе «ЛитРес» будет открыт до 30 ноября 2022 года. Получить его по уникальному промокоду можно на странице народного голосования.

«Сотрудничество с премией ‘’Большая книга'' стало нашей традицией: каждый год для всех участников голосования мы открываем бесплатный доступ к книгам финалистов в "ЛитРес". Так мы не только создаем условия для честной борьбы за внимание читателей, но и популяризируем творчество современных русских писателей среди массовой аудитории и повышаем интерес к отечественной литературе в целом. Надеемся, что произведения финалистов 2022 года также найдут отклик у миллионной аудитории "ЛитРес"», — отмечает генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.

Победителей семнадцатого сезона премии «Большая книга» назовут 8 декабря на торжественной церемонии, которая традиционно пройдет в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки. В 2021 году лауреатами читательского голосования стали Наринэ Абгарян с романом «Симон», Алексей Поляринов и его «Риф», а также Марина Степнова с произведением «Сад».