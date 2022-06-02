Гузель Яхина и Павел Басинский: организаторы объявили шорт-лист премии «Большая книга»

Совет экспертов литературной премии «Большая книга» объявил шорт-лист номинантов. В него вошли произведения десяти авторов. Об этом говорится на официальном сайте организаторов премии.
В список попали:
- Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»
- Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»
- Алексей Варламов «Имя Розанова»
- Дмитрий Данилов «Саша, привет!»
- Олег Ермаков «Родник Олафа»
- Руслан Козлов «Stabat Mater»
- Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон»
- Анна Матвеева «Каждые сто лет. Роман с дневником»
- София Синицкая «Хроника Горбатого»
- Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»
Лауреатов 17-го сезона «Большой книги» назовут в декабре, тогда же пройдет церемония награждения. А с 1 июля на сервисе LiveLib начнется народное голосование. В течение нескольких месяцев пользователи смогут отдать свой голос за понравившуюся работу — имя победителя также объявят на декабрьской церемонии.
Напомним, лонг-лист премии объявляли еще в конце апреля, в нем было 48 произведений, среди которых роман Дмитрия Быкова «Истребитель», работа Дмитрия Глуховского «Пост», сборник рассказов Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского» и другие.
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