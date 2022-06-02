Гузель Яхина и Павел Басинский: организаторы объявили шорт-лист премии «Большая книга»

В список попали:

Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»

Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»

Алексей Варламов «Имя Розанова»

Дмитрий Данилов «Саша, привет!»

Олег Ермаков «Родник Олафа»

Руслан Козлов «Stabat Mater»

Афанасий Мамедов «Пароход Бабелон»

Анна Матвеева «Каждые сто лет. Роман с дневником»

София Синицкая «Хроника Горбатого»

Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»

Лауреатов 17-го сезона «Большой книги» назовут в декабре, тогда же пройдет церемония награждения. А с 1 июля на сервисе LiveLib начнется народное голосование. В течение нескольких месяцев пользователи смогут отдать свой голос за понравившуюся работу — имя победителя также объявят на декабрьской церемонии.

Напомним, лонг-лист премии объявляли еще в конце апреля, в нем было 48 произведений, среди которых роман Дмитрия Быкова «Истребитель», работа Дмитрия Глуховского «Пост», сборник рассказов Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского» и другие.