Слава КПСС попал в новый роман Пелевина (что?). Рассказываем как это произошло

Слава КПСС увидел в персонаже Салавата КГБТ из нового романа Виктора Пелевина KGBT+ самого себя. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. «Я СТАЛ ГЕРОЕМ НОВОГО РОМАНА ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА», – написал он. Рэпер вспомнил, как несколько лет назад с ним на связь вышел «странный человек», который предложил серию интервью «за хорошие деньги» и задавал вопросы: про отношения к буддийской философии, истории и батл-рэпу. Но найти в интернете информацию об издании, от имени которого представлялся незнакомец, Славе не удалось. Интервью с ним тоже нигде не вышло, а анонимный собеседник перестал отвечать.

Но теперь у исполнителя появились догадки о том, зачем это было нужно. считает, что Пелевин взял за основу рэпера Салавата КГБТ его личность. «Иногда персонаж говорит прямыми цитатами из той загадочной серии интервью! Когда я читал этот текст, я, мягко говоря, был в приятном шоке! О большем признании я и не мог мечтать, честно говоря», — написал он.

Новая книга Виктора Пелевина KGBT+ вышла 29 сентября. Главный герой романа — вбойщик. Произведение рассказывает о выборе дороги в тёмные времена, как ее называют в анонсе, «познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики».