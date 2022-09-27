От «Чагина» Водолазкина до «KGBT+» Пелевина: лучшие книги осени 2022 года

Франсуа-Анри Дезерабль «Властитель мой и господин» (18+)

Франсуа-Анри Дезерабль прославился произведением о Ромене Гари «Некий господин Пекельный». «Властитель мой и господин» — уже четвертая его книга, хотя публиковаться он начал лишь в 2013-м. Текст получил Гран-при Французской академии как лучший роман минувшего года. И вполне заслуженно: Дезерабль, как никто, умеет сочетать смех, иронию и лирику.

Протагонист книги — молодой поэт Васко, виртуозно владеющий словом. Его обвиняют в преступлении на почве страсти, главная улика против него — тетрадь со стихами. Она, револьвер и следы пороха на руках по результатам баллистической экспертизы — все, что по сюжету остается от великой любви.

Corpus, перевод Натальи Мавлевич, сентябрь