От «Чагина» Водолазкина до «KGBT+» Пелевина: лучшие книги осени 2022 года

Новые романы Евгения Водолазкина и Виктора Пелевина, нон-фикшн про несправедливо забытых женщин-ученых, история семьи Картье, детектив, который экранизирует Netflix, а также комикс про стыд — рассказываем про главные книги осени 2022 года.
Франсуа-Анри Дезерабль «Властитель мой и господин» (18+)
Франсуа-Анри Дезерабль прославился произведением о Ромене Гари «Некий господин Пекельный». «Властитель мой и господин» — уже четвертая его книга, хотя публиковаться он начал лишь в 2013-м. Текст получил Гран-при Французской академии как лучший роман минувшего года. И вполне заслуженно: Дезерабль, как никто, умеет сочетать смех, иронию и лирику.
Протагонист книги — молодой поэт Васко, виртуозно владеющий словом. Его обвиняют в преступлении на почве страсти, главная улика против него — тетрадь со стихами. Она, револьвер и следы пороха на руках по результатам баллистической экспертизы — все, что по сюжету остается от великой любви.
Corpus, перевод Натальи Мавлевич, сентябрь
Франческа Картье Брикелл «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши» (16+)
Фамильная летопись от Франчески Картье Брикелл, прапраправнучки основателя ювелирного дома Cartier. Она увлекательно рассказывает, как три брата на рубеже веков превратили скромный ювелирный магазин в мировую империю. Это не ода и панегирик, а честное исследование как семейных взлетов, так и падений. Оставив карьеру в сфере финансов, Франческа посвятила 10 лет жизни независимому изучению своей династии, побывав и на сапфировых рудниках в Индии, и в парижских архивах.
«Одри», перевод Елены Веселой, сентябрь
Ася Володина «Протагонист» (18+)
Рукопись дебютного романа «Часть картины» Аси Володиной вышла в финал «Лицея» и попала в длинный список другой премии — интеллектуальной литературы им. А. Зиновьева. «Протагонист» — тоже в какой-то мере ее литдебют. По крайней мере, первая публикации Володиной в одном из главных российских импринтов.
Чем-то «Протагонист» напоминает «Таинственную историю» Донны Тартт. Тут по сюжету тоже погибает студент престижной Академии, а законы греческой трагедии — ключ ко всему происходящему. Случившееся рассказывается через девять монологов, девять версий событий, которые в конце превратятся в самый настоящий античный хор.
«Редакция Елены Шубиной», сентябрь
Виктор Пелевин «KGBT+» (18+)
Последнее время новые книги главного постмодерниста современной России Виктора Пелевина стабильно выходили раз в год — в августе-начале сентября. В 2022-м, когда эта традиция нарушилась, незамедлительно появился слух, что фанатам писателя останется довольствоваться лишь переизданием «S.N.U.F.F.» десятилетней давности. Позже его развеяли в «Эксмо»: роман выйдет 29 сентября в 20:22, будет называться «KGBT+», а его главный герой — представитель некой профессии «вбойщиков». Что это и о чем новая книга — узнаем через два дня.
«Эксмо», 29 сентября
Лиза Ангер «Экспресс на 19:45» (16+)
Почему-то именно осень больше всего располагает к чтению детективов и триллеров. Наш выбор сезона в этом году — бестселлер Лизы Ангер, который уже экранизирует Netflix (с Джессикой Альбой в главной роли!). Уставшая Селена рассказывает случайной соседке в поезде, как выбивается из сил, пытаясь и работать, и быть хорошей женой и матерью, а муж ей, кажется, изменяет. После — няня-разлучница внезапно исчезает, главный подозреваемым становится как раз муж героини, а она вдруг получает сообщение с приветом от той самой попутчицы.
Inspiria, перевод Е.Гаврикова, сентябрь
«Бу! Леденящие душу сказки про буллинг»
В сборник на вечную тему школьного буллинга вошли тексты победителей конкурса, организованного Школой литературных практик и книжным стендап-шоу «Кот Бродского». Авторы, как молодые, так и ранее публиковавшиеся (среди них Ольга Птицева, Сергей Лебеденко, Ольга Фатеева, Александра Шалашова), творчески исследовали проблему травли и ее влияния на всех участников. Это истории про незаметных девочек, которые исчезают, про отрезание кос, действующее так же, как и на Самсона, и превращение в собаку (буквальное).
«Есть смысл», сентябрь
Евгений Добренко, Наталья Джонссон-Скрадоль «Госсмех: Сталинизм и комическое» (16+)
Смех принято считать стихийной вещью и символом свободы. Но юмор вполне может служить и государственным интересам — якобы свидетельством того, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Как именно это происходит, рассказывается в книге Евгения Добренко и Натальи Джонссон-Скрадоль. В центре внимания авторов — смех, санкционированный государством и ставший в его руках инструментом подавления и контроля. Его исследуют на примере кинокомедий, сатирических пьес, карикатур и фельетонов, пословиц, частушек, басен и водевилей.
«Новое литературное обозрение», середина сентября
Джейсон Рекулик «Скрытые картинки» (16+)
Еще один триллер в нашей подборке — роман Джейсона Рекулика, который уже высоко оценили Стивен Кинг, а также режиссер и сценарист Скотт Фрэнк («Ход королевы»). Сюжет книги и правда невероятно кинематографичен — судите сами. Экс-спортсменка Мэллори Куинн устраивается няней к пятилетнему Тедди. Они прекрасно ладят, но вдруг ребенок начинает рисовать зловещие картинки: на них мужчина тащит в лес безжизненное тело. Кстати, американские критики (в США роман вышел весной) особенно хвалят фееричный финал книги.
«Азбука», перевод Ирины Тетериной, конец сентября
Эрнст Гомбрих «Маленькая всемирная история» (6+)
Книга историка и искусствоведа Эрнста Гомбриха — емкое и лаконичное изложение всей истории человечества всего в 40 главах, охватывающих период от каменного до атомного века. Она подходит как взрослым, которые с трудом вспоминают, что же изучали в школьной программе, так и детям и подросткам при подготовке к экзаменам. Тут рассказывается и о гигантских ящерах с палеолитом, и о Фридрихе Барбароссе с Габсбургами, и о гонке вооружений.
«Альпина нон-фикшн», 29 сентября
Артуро Перес-Реверте «Итальянец» (16+)
Артуро Перес-Реверте — один из самых продаваемых авторов не только в Испании, но и в мире. Его «Фламандская доска», «Учитель фехтования», «Клуб Дюма, или Тень Ришелье», а также приключенческий цикл книг о капитане Алатристе переведен на множество языков. На роман «Итальянец» на русском публикуется впервые. По словам самого писателя, он «мечтал написать эту немыслимую и совершенно подлинную историю с тех самых пор, как в детстве ему рассказал ее отец». Она об итальянских боевых пловцах, которые потопили 14 британских кораблей во время Второй мировой войны.
«Иностранка», перевод Аллы Борисовой, начало октября
Евгений Водолазкин «Чагин» (16+)
В «Лавре», «Авиаторе» и «Брисбене» писатель Евгений Водолазкин уже показал себя бережным архивариусом собственной и коллективной памяти (и без допинга вроде «мадленок», как у Пруста!). В новом романе он вновь исследует, когда важно помнить, а когда — забывать. При этом на современном материале — действие происходит в XX — начале XXI века. Главный герой «Чагина» — человек с феноменальной памятью, способный, например, точно воспроизвести числовые последовательности из статистики, изучив ее всего пару минут. Правда, о его внутреннем мире мы узнаем опосредованно. После смерти Чагина его архив разбирает один из его коллег, находя в том числе и дневник
«Редакция Елены Шубиной», 27 октября
Рэйчел Свейби «52 упрямые женщины: Ученые, которые изменили мир» (12+)
В своей феминистской книге Рэйчел Свейби «возвращает имена» женщинам-ученым, несправедливо забытым из-за гендерных стереотипов. Среди них — специалистки в области медицины, биохимии, биологии, физиологии и археологии. Например, американка Мэри Джейкоби — первая женщиной, принятая на медицинский факультет Парижского университета. Или бактериолог Анна Весселс Уильямс, в свободное время пилотировавшая самолеты.
«Альпина нон-фикшн», перевод Натальи Колпаковой, октябрь
Нора Круг «Родина. Немецкий семейный альбом» (16+)
В своем графическом романе немецкая художница Нора Круг пытается осмыслить историю своей семьи (и тем самым страны) после Второй мировой войны. Когда она была ребенком, то не решалась задать бабушкам и дедушкам вопросы про Холокост и нацистский режим. Лишь спустя десятилетия она досконально изучила архив семьи: от фотоальбомов до писем. Так Нора узнала про Вилли — своего деда по материнской линии, которого принудили вступить в нацистскую партию, и Франца-Карла, брата ее отца, добровольно оказавшегося в рядах СС и погибшего еще подростком в Италии. Чувство стыда она облекла в форму эссе, где стерты границы между комиксом, скрапбукингом и коллажем.
«Бумкнига», перевод Евгении Креславской, вторая половина октября
Керри Махер «Книжный на левом берегу Сены»
Биографии в формате «ЖЗЛ» давно никому не интересны. Американка Керри Махер (в других транскрипциях Мейер) превращает сухие факты в увлекательные романы, от которых не оторваться. Это она уже проделывала в «Дебютантке Кеннеди» и «Жизни в белых перчатках», тот же трюк (впрочем, неизменно работающий!) использует и в «Книжном на левом берегу Сены». На этот раз ее героиня — Сильвия Бич. Девушка открывает книжный магазин «Шекспир и компания» на богемном Левом берегу, еще не зная, что вскоре ее друзьями и завсегдатаями станут Хемингуэй, Фицджеральд, Стайн, Пруст и, конечно, Джойс.
«Манн, Иванов, Фербер», перевод Елены Лалаян, осень
Дэвид Скотт Хэй «Фонтан»
Драматург, режиссер и писатель Дэвид Скотт Хэй написал ироничный роман об искусстве, лишенный при этом претенциозности. В мире его текста любой может стать художником, выпив из таинственного фонтана на третьем этаже музея современного искусства Чикаго. Вот только результат не гарантирован. Некоторые, попробовав эликсир, просто умирают.
NoAge, перевод Анастасии Рудаковой, ноябрь
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