Как строить бизнес в кризис и где искать клиентов? Учимся у семьи Картье в период Великой депрессии

Именно отец Барбары пробудил в дочери любовь к драгоценностям. Он уговорил ее поехать с ним в Европу летом 1929 года, пообещав одну вещь от Cartier на выбор. Семнадцатилетняя девушка точно знала, чего хочет: кольцо с рубином. Продавец в доме 13 по Рю де ла Пэ вытащил целый поднос рубинов, и она выбрала самый дорогой. 50 000 долларов — в десять раз больше того, на что рассчитывал отец; но это убедило его в превосходном вкусе дочери. С тех пор Барбара была очарована драгоценностями — и сохранила более длительные отношения с Cartier, чем с любым из своих многочисленных мужей.

Жюль Гленцер, обаятельный и проверенный продавец Пьера, позаботился о том, чтобы всегда быть под рукой у Барбары. Кто он такой, чтобы осуждать излишества? И он продолжал устраивать вечеринки в попытке завязать отношения с клиентами и увеличить продажи. В 1931 году он пригласил Барбару на вечеринку в честь Эдсела Форда и его жены, с которой подружился десять лет назад на борту парохода, плывущего в Европу. Вечер, как всегда, был устроен для того, чтобы произвести впечатление на лучших клиентов, но они не чувствовали, что их подталкивают к покупке. Среди гостей были Асторы, Сесил Битон, Конде Наст и Хаттоны, а также друзья Гленцера со сцены и экрана: Фанни Брайс, Ричард Роджерс и Дуглас Фэрбенкс. Высшее общество пришло развлекаться, звезды выступали с удовольствием, незаметно сливаясь с элитой.

В 1933 году, узнав от дяди Барбары Эдварда Хаттона, что его племянница тайно помолвлена, Гленцер пригласил девушку и ее отца в Cartier посмотреть необычные новые драгоценности. Одна эта свадьба, первая из семи для Барбары, могла увеличить годовую прибыль компании. После того как Cartier провела проверки финансового состояния своего клиента («мы считаем, что Ф.Л. Хаттон — это оправданный риск, но состояние его здоровья плохое, хотя страховая компания значительно увеличила его страховой полис после прошлогоднего медицинского обследования»), Фрэнк Хаттон сделал покупку с рассрочкой. Позже Барбара Хаттон вспоминала эффективную технику продажи Гленцера: «У него была привычка носить драгоценности в карманах — никаких охранников, никаких замысловатых ювелирных футляров. Он приходил и выворачивал карманы на кофейном столике или кровати. Не было этой суматохи и суеты с волшебными палочками, лайковыми перчатками и коробками-сейфами, которые были характерны для некоторых других магазинов. Это потому, что у Гленцера был товар — и вы либо покупали его, либо нет».

Хаттоны, конечно же, купили несколько вещей. Ожерелье, описанное прессой как «одна из редчайших нитей жемчуга, когда-либо продававшихся Cartier», ранее принадлежало Марии-Антуанетте. Обручальное кольцо Барбары было с черной жемчужиной от Cartier, а черепаховая и бриллиантовая тиара Cartier, которую она надела в церковь, походила на деревянный головной убор женщин острова Бали.

Для свадебного приема невеста сменяла наряды, но осталась верна Cartier и его восхитительному ожерелью из жадеита: двадцать семь больших ярко-зеленых бусин, скрепленных застежкой с рубинами и бриллиантами.