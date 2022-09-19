Как рассказали «Собака.ru» в Новой Голландии, программа третьего фестиваля «Ревизия» ориентирована на поддержку независимых книжных магазинов и издательств. Она сформирована в соответствии c социальной функцией книжных магазинов и издательств, не только выпускающих и продающих книги, но и создающих культурную повестку и сети единомышленников — магазинов «Все свободны», «Порядок слов», издательства Ad Marginem, No Kidding Press, Яромира Хладика и других.

Специально к фестивалю будет издана карта независимых и исторических книжных магазинов Петербурга, которая поможет лучше познакомиться с книготорговым ландшафтом города и сохранить адреса для истории.

Издательства и магазины, участвующие в «Ревизии»: «Бумкнига», «Все свободны», «Реноме», «ТрансЛит», «Мост» (издательство «Арка»), издательство Ивана Лимбаха, «Клаудберри», Ad Marginem, No Kidding Press, издательский дом НИУ ВШЭ, «Лайвбук», издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, «Медленные книги», «Пушкинский дом», «Гудвин», «Подписные издания», «Гнозис», «Акмэ», «Манн, Иванов и Фербер», «Порядок слов», «Сеанс», «Жёлтый двор», «Коло», Санкт-Петербургский Дом книги, «Свои книги», «Буксмарт» («Артклассика»), «Барбарис», Государственный музей истории Петербурга, издательство Яромира Хладика, «Крига», «Лимбус- пресс», Детгиз, «Есть смысл», «Даль», Libra, V–A–C Press.

Книжный фестиваль «Ревизия» пройдет с 23 по 25 сентября в пространстве «Сообщество» на острове Новая Голландия.

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