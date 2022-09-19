«Видения тоталитарного будущего» и другие эссе Оруэлла впервые выходят на русском языке

Издательство «Симпозиум»

О книге «Воспоминания книготорговца» Джорджа Оруэлла:

В этот небольшой сборник вошли избранные эссе и рассказы Оруэлла, написанные им в 1931-1946 годы, многие из которых ранее не переводились на русский.

О чем бы ни писал автор «1984 года» — от опыта работы в книжном магазине и принципов заварки чая до фашизма и демократии, — его простые и неудобные мысли не устаревают и всегда заставляют думать. А в этом, похоже, опять возникла необходимость.

«Думайте сами», — настаивал Оруэлл. — «Иначе другие расскажут вам, что вы должны думать».