«Видения тоталитарного будущего» и другие эссе Оруэлла впервые выходят на русском языке

В издательстве «Симпозиум» выходит книга «Воспоминания книготорговца». В сборник вошли эссе и рассказы писателя Джорджа Оруэлла, многие из которых ранее не переводились на русский язык.
О книге «Воспоминания книготорговца» Джорджа Оруэлла:
В этот небольшой сборник вошли избранные эссе и рассказы Оруэлла, написанные им в 1931-1946 годы, многие из которых ранее не переводились на русский.
О чем бы ни писал автор «1984 года» — от опыта работы в книжном магазине и принципов заварки чая до фашизма и демократии, — его простые и неудобные мысли не устаревают и всегда заставляют думать. А в этом, похоже, опять возникла необходимость.
«Думайте сами», — настаивал Оруэлл. — «Иначе другие расскажут вам, что вы должны думать».
В сборник вошли эссе и рассказы «Откровения рецензента», «Размышления о жабе обыкновенной», «Казнь через повешение», «Как умирают бедняки», «Фашизм и демократия», «Видения тоталитарного будущего» и другие. Книга «Воспоминания книготорговца» Джорджа Оруэлла выйдет в конце сентября 2022 года.
Джордж Оруэлл — британский писатель, журналист и публицист. Его проза отличается простым стилем письма, критикой тоталитаризма и поддержкой демократического социализма. Самые известные работы писателя включают сатирическую повесть «Скотный двор» (1945) и роман-антиутопию «1984» (1948). В конце 2021 года книги Оруэлла впервые вошли в пятерку самых издаваемых в России. Его произведения обошли по популярности работы Дарьи Донцовой и Татьяны Устиновой.
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