Книги Джорджа Оруэлла впервые вошли в пятерку самых издаваемых в России

По итогам девяти месяцев 2021 года самым тиражируемым автором в России стал Стивен Кинг — он удерживает первенство с 2019 года. На втором месте произведения писателя Джорджа Оруэлла — в рейтинг он вошел впервые. Также в пятерку наиболее издаваемых в стране авторов вошли Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк и Дарья Донцова.

Рейтинг самых издаваемых авторов Российская книжная палата формирует по данным порядка 4,5 тысячи издательств по всей стране. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя отдела статистики и печати Галину Перову, на изменения предпочтений читателей повлияла пандемия с закрытыми книжными магазинами и сокращением числа книжных новинок на рынке.

Джордж Оруэлл — британский писатель, журналист и публицист. Его работы отличаются простым стилем письма, критикой тоталитаризма и поддержкой демократического социализма. Самые известные работы писателя включают сатирическую повесть «Скотный двор» (1945) и роман-антиутопию «1984» (1948).