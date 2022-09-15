Новая книга Виктора Пелевина выйдет уже в конце сентября. Роман получил название «KGBT+» и рассказывает о вбойщике KGBT+ — авторе классических стримов, который известен всей планете как титан перформанса и духа.
По сюжету, вбойщик KGBT+ (автор классических стримов «Катастрофа», «Летитбизм» и других) известен всей планете как титан перформанса и духа. Если вы не слышали его имени, значит, эпоха green power для вас еще не наступила и завоевавшее планету искусство B2B (brain-to-brain streaming) каким-то чудом обошло вас стороной.
О новой книге Виктора Пелевина «KGBT+»:
Эта книга — не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза. Это учебник успеха. Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни. Настоящее издание впервые включает повесть «Дом Бахии» о прошлой (предположительно) жизни легендарного вбойщика в Японии и Бирме.
Новая книга Виктора Пелевина «KGBT+» выйдет тиражом 80 тысяч экземпляров. Старт продаж намечен на 29 сентября, если точнее — в 20:22.
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