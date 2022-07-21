В первом философском книжном магазине «Даль» в Петербурге пройдет книговорот литературы

«Вы приносите книги, мы оцениваем их в далях — от 1 до 10 — и выдаем вам карточку с номиналом. Например, вы принесли Фихте «Наставления к блаженной жизни». Мы даем за нее, скажем, 5 далей. Вот на 5 далей теперь можете выбирать книги. Это может быть 5 книг, а может быть 1 — зависит от того, что выберете», — поясняют в книжном магазине.

На книговорот просят приносить философскую литературу — это главный критерий. Однако организаторы говорят, что можно отдать любые книги, которые посетители сочтут подходящими. А уже в магазине их посмотрят и решат, подходят они или нет. Если нет, то их можно оставить в магазине и передать в библиотеку или забрать назад.

«Точно нет — бульварные романы, старые детские энциклопедии, детская литература газеты, журналы, техническая литература. Скорее всего подойдет: труды философов, русская и зарубежная классика поэзии и прозы, дневники, воспоминания писателей, художников, теоретические труды по гуманитарным наукам», — добавили организаторы.

Книговорот пройдет 24 июля с 11 до 18 часов возле книжного магазина «Даль» в Дмитровском переулке, 4. Узнать подробнее можно по ссылке.

Напомним, в конце июня в Дмитровском переулке открылся магазин «Даль» — первый философский книжный в России. На полках можно найти литературу, поступающую напрямую от издательств (а, значит, дешевле и быстрее!), а в самом пространстве книжного посещать различные мероприятия — в том числе лекции и семинары от современных исследователей философской науки.