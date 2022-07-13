Почти 3 000 кв.м. площадей и более 100 тысяч книг: каким будет обновленный книжный в Доме Зингера?

Договор субаренды помещений Дома Зингера был заключен 1 июля, его срок — до 2047 года. Масштабная реконструкция помещений, а также перепланировка не планируются: внутри будет проведен косметический ремонт. Также обновят освещение, сделав его профессиональным — это необходимо для комфортного выбора книг. Стиль модерн, в котором построено здание, будет сохранен и внутри: на заказ выполнят мебель из дерева и латуни.

«Тем не менее, полностью изменится подход к пространству, к его зонированию. Когда читатели зайдут в магазин, первое, что они увидят — это книги. Задача — уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей», — рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Как и ранее, сам книжный магазин расположится на цокольном, первом и втором этажах, в итоге заняв почти 3 тысячи квадратных метров площадей. Внутри расположатся более 100 тысяч наименований книг, которые планируется отобрать специально для проекта перезапуска главного книжного магазина города. В первую очередь предпочтения отдадут продукции петербургских и небольших, частных издательств. Акцент поставят на книгах об искусстве, особое внимание уделят детской литературе, которая разместится в специальном разделе. Также здесь можно будет найти нон-фикшн, краеведческую и художественную литературу.

По предварительной смете, все работы с учетом заказа мебели обойдутся в порядка 200 миллионов рублей. Как объясняет Пиотровский, такая «внушительная сумма» связана с тем, что Дом Зингера является памятником. «Ремонт выполняется по определенным стандартам, есть требования к материалам, они дорогие», — отметил вице-губернатор.