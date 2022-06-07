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Книжный магазин возвращается в Дом Зингера! И вот когда

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Книжный магазин возвращается в Дом Зингера. Приобрести здесь книги и другую литературу школьники, студенты и просто все петербуржцы смогут уже к началу нового учебного года. 

Shutterstock.com

Говорить о возвращении городского книжного в Дом Зингера на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова стало возможно после окончания заседания суда, которое, по словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, «окончательно решило судьбу Дома Книги». Открыть обновленный книжный планировалось в июне, приурочив к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, однако сроки пришлось сдвинуть.

«Мы планировали открыть магазин к юбилею Петра, но из-за затянувшихся юридических процедур сроки пришлось сдвинуть. Тем не менее, ко дню рождения основателя города поставлена окончательная точка в судебном процессе. Кроме того, за это время рабочая группа успела активно поработать: продуманы планы размещения торговых зон, подготовлены сметы, заключены все соглашения», — рассказал Пиотровский.

Договорные отношения с партнером перезапуска Дома Книги «Альфа-Банком» будут оформлены «в ближайшее время», после чего станет возможным начать косметический ремонт магазина и обновление торгового оборудования. Открытие книжного запланировано на начало осени.

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