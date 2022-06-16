Писатель и финалист «Нацбеста» Кирилл Рябов проведет творческую встречу с читателями

«Отметим победу по очкам в премии «Национальный бестселлер», а также немного поговорим о том, «Куда мы пришли?», вспомнив старину Джорджо Агамбеном, автора «Эпидемии как политики». Наконец-то эта книга дошла и до Беглова, и мы чувствуем, что наша культурная миссия выполнена!» — поделился писатель, книгоиздатель и соратник Рябова Зоран Питич.

Встреча Кирилла Рябова с читателями пройдет сегодня, 16 июня, в книжном магазине «Фактотум» на Саблинской улице, 5. Начало в 20:00, вход свободный.

Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022 писатель Кирилл Рябов — менестрель петербургской хтони и кумир молодежи: его роман «777» и сборники рассказов нарасхват в «Подписных изданиях». Второй год подряд Кирилл залетает в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». А в 2021-м состоялась премьера фильма по его рассказам «Хорошие девочки попадают в рай», режиссер — Дмитрий Месхиев.