Александр Секацкий: «Мне не близки ни метафизическое ворчание, ни дешевый алармизм. Мир всегда полон прекрасных шансов.»

Какие новые поп-культурные тенденции вам нравятся, а какие настораживают? Тиктоки с политиками? Сериалы про супергероев?

Мне кажется, что сетевая среда, ее бескрайние электронные пастбища находятся на распутье. Условия для ­настоящей, долгосрочной авторизации пока не созданы, все появляющиеся в этой среде «опусы» — как-то неловко называть их произведениями — похожи на крошечные изоорганизмы, которые рождаются, неизвестно откуда берутся, молниеносно покоряют мир пользователей и через пару дней исчезают бесследно.

Как-то мой студент принес реферат буквально в день зачета, мотивировав это тем, что у него вышел из строя комп и он не смог прислать текст своевременно. Я напомнил ему, что три странички вполне можно было написать от руки. Его ответ поразил меня: «Но ведь бумага тупая. На нее и силы тратить жалко…» Из дальнейших расспросов выяснилось, что бумага — крайне несовершенный носитель, ничего не подчеркивает, грамматику не исправляет, водить ручкой по бумаге — занятие довольно нелепое. Возможно, что он был прав какой-то своей странной правотой: как знать, быть может, в этой среде носитель сам по себе должен быть умнее пишущего, рисующего, фотографирующего — и тогда мы получим новые жанры.

Я знаю двух ведущих молодежного радио, и оба объясняли мне, что хороший радиоведущий должен прятать подальше свою избыточную эрудицию, быть как можно более простым и раскованным, иначе у него нет шансов завоевать аудиторию. Это может показаться смешным, но ведь когда-то великая европейская литература начинала свой путь на народных языках, которые ученая прослойка, знатоки латыни и греческого, считали совершенно для этого непригодными. Так возникла «Божественная комедия» Данте. Почему же в сетевой среде не может произойти что-нибудь подобное?

Единственное, что я запомнила из ваших «Размышлений», — это какой-то пример с героями из телепередачи «Наша Russia». Это было давно. А что вы сейчас смотрите?

Я, конечно, больше читаю — по собственному плану и по зову души. Но и телевизором иногда пользуюсь, как сейчас принято говорить. Стараюсь быть в курсе того, чем интересуются, что смотрят и слушают мои студенты. И в общем, я им благодарен: иногда попадаются действительно стоящие вещи. Но меня по-прежнему удивляет невероятно короткий период полураспада, если воспользоваться термином ядерной физики. Так, сегодняшние студенты не читают, не смотрят и не слушают ничего из того, чем интересовались студенты трехлетней давности… Но «Размышления о первой философии» Декарта и фильмы Хичкока по-прежнему вдохновляют и студентов, и меня.

Опишите, какими вы видите своих фанатов. Караулили ли вас когда-нибудь девицы у подъезда?

Время от времени в Петербурге у меня бывают публичные лекции. Среди публики есть примерно десять человек, которые приходят регулярно. Мы разговариваем, иногда пьем кофе: мне важно их мнение. Называется ли это общением с фанатами? Едва ли. На просторах интернета размещено около сотни видеолекций, вышло уже более двадцати книг. Рецензий и откликов очень мало: одна из причин, вероятно, в том, что я не участвую в соцсетях. Мне до сих пор их заменяют друзья, книги и привычка к контактному проживанию.

Лекции в рамках «Белой Индии», да?

Да, но не только. Выступать приходится на самых различных площадках. Однажды довелось прочесть лекцию пингвинам в Антарктиде. Сейчас я сотрудничаю с агентством «Росбалт», где прошло уже около десятка публичных лекций. Я обычно откликаюсь на приглашение, если нет предварительных условий на свободу выражения мысли.